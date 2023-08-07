День финансов: можно ли застраховаться от войны и как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве и Львове — Finance.ua

День финансов: можно ли застраховаться от войны и как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве и Львове Сегодня 17:50

В понедельник, 7 августа, мы исследовали в новой статье, можно ли застраховаться от войны:

Стоимость аренды квартир в Киеве и Львове. В Киеве стоимость аренды квартир выросла на 10% за последний месяц, а во Львове осталась прежней. Об этом и т. д. — спрос растет, а вместе с ним и цена. В Киеве стоимость аренды квартир выросла на 10% за последний месяц, а во Львове осталась прежней. Об этом свидетельствуют данные команды iOS-приложения для аренды квартир bird. Рост цен связан в первую очередь с сезонностью. Наплыв студентов, возвращение людей из отпусков, подготовка к школе, садик, смена места жительства поближе к учебному заведению— спрос растет, а вместе с ним и цена.

Что будет с ценами в Украине в ближайшие месяцы. Повышение тарифов на электроэнергию для населения в июне 2023 года стало доминирующим фактором роста потребительских цен на 0,8% за месяц. В то же время, тренд на снижение инфляции сохранится. Об этом Повышение тарифов на электроэнергию для населения в июне 2023 года стало доминирующим фактором роста потребительских цен на 0,8% за месяц. В то же время, тренд на снижение инфляции сохранится. Об этом сообщается в Обзоре инфляции Минэкономики за июнь 2023 года.

Нацбанк ухудшил прогноз дефицита сводного бюджета Украины в 2024 году с 10,5% ВВП до 16,8%.

Общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 млрд. Как пишет The Washington Post, эта сумма уже достигла отметки в $66,2 млрд $43,1 млрд — это военная помощь, $20,5 млрд — доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд — гуманитарная помощь. Эта сумма Как пишет The Washington Post, эта сумма уже достигла отметки в $66,2 млрд $43,1 млрд — это военная помощь, $20,5 млрд — доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд — гуманитарная помощь. Эта сумма превышает помощь , которую США выделяют какой-либо другой стране, и «превысила двустороннюю поддержку других союзников США», среди которых Израиль, Иордания и Египет.

Количество пенсионеров в Украине сократилось больше всего с начала войны. По данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине По данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч в течение второго квартала 2023 года. Это самое большое сокращение с начала великой войны. Средний размер пенсии составляет 5,3 тыс. грн. Однако 30% пенсионеров получают менее 3 тысяч грн.

До 100 тысяч гривен в качестве компенсации за утраченный урожай. Государство Государство компенсирует украинцам из Херсонской и Николаевской областей потери урожая в результате российского теракта на Каховской ГЭС. Фермеры смогут получить компенсацию в 100 тысяч гривен.

Регистрация автомобилей в Украине перешла на новые правила. С 6 августа в Украине изменились правила регистрации авто. Требования упростили как покупателям новых машин в автосалонах, так и для перерегистрации на вторичном рынке. Документ вступил С 6 августа в Украине изменились правила регистрации авто. Требования упростили как покупателям новых машин в автосалонах, так и для перерегистрации на вторичном рынке. Документ вступил вступил в силу 6 августа.

Штрафы гонщиков в городах от 17 тысяч гривен. Авторы зарегистрированного в Верховной Раде Украины законопроекта об административной Авторы зарегистрированного в Верховной Раде Украины законопроекта об административной ответственности для водителей громких спорткаров разъяснили, в каких случаях наказание не последует.

Увольнение с работы по инициативе работника. Если работник хочет уволиться, он может воспользоваться своим правом уволиться по собственному желанию. Такой вариант увольнения возможен как для работника, с которым заключен бессрочный договор, так и для трудоустроенного по срочному договору, но с Если работник хочет уволиться, он может воспользоваться своим правом уволиться по собственному желанию. Такой вариант увольнения возможен как для работника, с которым заключен бессрочный договор, так и для трудоустроенного по срочному договору, но с определенными нюансами.

Как Украине справиться с дефицитом кадров. Рынок труда Украины Рынок труда Украины восстановился на 90% от начала полномасштабного вторжения рф. Однако если количество предложений работы стабильно растет, то конкуренция среди тех, кто ищет работу, уже достигла довоенного уровня, более того — на рынке наблюдается отток трудоспособного населения.

monobank заблокировал карточные транзакции с Африкой. Проект monobank нашел способ Проект monobank нашел способ ограничить объемы фрода — заблокировать операции почти со всеми странами Африки. В Африке находится 54 независимых государства и 8 зависимых территорий.

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