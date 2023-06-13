День финансов: мокрые гривны без комиссий, перенос отмены налоговых льгот, футуристическая остановка-укрытие — Finance.ua

День финансов: мокрые гривны без комиссий, перенос отмены налоговых льгот, футуристическая остановка-укрытие Сегодня 17:50

Во вторник, 13 июня, речь шла о том, принимает ли НБУ мокрые гривны и когда отменят налоговые льготы:

Нацбанк обязал банки принимать мокрые гривны без комиссий. В связи с техногенно-экологической и чрезвычайной ситуацией из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС физические лица и субъекты хозяйствования могут иметь наличные деньги национальной валюты Украины, которая стала непригодной для использования в результате подтопления помещений — В связи с техногенно-экологической и чрезвычайной ситуацией из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС физические лица и субъекты хозяйствования могут иметь наличные деньги национальной валюты Украины, которая стала непригодной для использования в результате подтопления помещений — сказано в постановлении НБУ. Как отметил регулятор, предоставители платежных услуг обязаны по обращению физических лиц и субъектов хозяйствования бесплатно осуществлять прием наличных национальной валюты, которая не пригодна для обращения в результате подтопления, для обмена и/или зачислять на счета.

Дата, на которую перенесут отмену налоговых льгот для бизнеса. Верховная Рада не успевает во втором чтении проголосовать за отмену льготной ставки налога в 2% и возврат проверок и штрафов для бизнеса, чтобы эти нормы начали действовать с 1 июля 2023 (как это изначально планировалось). Потому, как Верховная Рада не успевает во втором чтении проголосовать за отмену льготной ставки налога в 2% и возврат проверок и штрафов для бизнеса, чтобы эти нормы начали действовать с 1 июля 2023 (как это изначально планировалось). Потому, как сообщает Гетманцев, по новому плану депутатов, все изменения, предусмотренные законопроектом, начнут действовать на месяц позже, с 1 августа.

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Ставки растут: под какой процент можно разместить депозит в банке. В мае 2023 года средние процентные В мае 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,9% годовых. Это на 0,6 п.п. выше, чем месяцем ранее (11,6%). Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,8% до 0,9%.

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