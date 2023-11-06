День финансов: миссия МВФ в Украине, рекрутинг вместо призыва, «дыра» в бюджете Украины без финансовой помощи — Finance.ua

День финансов: миссия МВФ в Украине, рекрутинг вместо призыва, «дыра» в бюджете Украины без финансовой помощи Сегодня 17:50

Понедельник, 6 ноября. В Минфине прогнозируют, что «дыра» в бюджете Украины достигнет $29 млрд без поддержки союзников, а в МИД готовятся к худшей зиме в истории.

Миссия МВФ начала работу в Украине. Миссия Международного валютного фонда сегодня Миссия Международного валютного фонда сегодня начала обсуждение мероприятий с представителями украинских властей по второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). В частности, будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств.

Пакет военной помощи от США. Соединенные Штаты Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет помощи на общую сумму 425 миллионов долларов. Новый пакет содержит 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины, а также 300 миллионов долларов, выделенных из средств Инициативы содействия безопасности Украины для укрепления противовоздушной обороны в долгосрочной перспективе.

«Дыра» в бюджете Украины. Министр финансов Украины Сергей Марченко Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил , что Украину в следующем году может ждать экономический кризис без финансовой поддержки со стороны стран-партнеров. В бюджете может образоваться «дыра» на сумму около 29 миллиардов долларов.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина пытается защитить свои электростанции от обстрелов как можно лучше, но готовится к худшей зиме в своей истории.

По прогнозу Национального банка, объем финансовой поддержки в текущем году превысит 45 млрд долларов. В 2024—2025 годах официальное финансирование будет оставаться значительным, хоть и будет постепенно уменьшаться — до 38,5 и 25,0 млрд долларов соответственно.

Рекрутинг вместо призыва. Власти Украины Власти Украины намерены отказаться от срочной службы, граждане призывного возраста будут проходить интенсивное обучение в своих высших учебных заведениях. Люди будут набираться, основываясь на их образовании. Также в Украине ставят целью, чтобы базовые военные навыки имели практически все.

Обновление приложения monobank. Мобильный банк Мобильный банк планирует запустить обновленное приложение до конца ноября. Как рассказал соучредитель проекта Олег Гороховский, приложение пока проходит альфа-тестирование.

Доходы украинцев вернулись к росту. Реальные доходы населения Украины восстановили умеренный рост. Однако домохозяйства до сих пор оценивают свое финансовое положение как сложное, Реальные доходы населения Украины восстановили умеренный рост. Однако домохозяйства до сих пор оценивают свое финансовое положение как сложное, говорят в Нацбанке . Прогнозируется, что в 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности реальные доходы населения будут постепенно расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики.

По данным OLX Работа, с начала полномасштабной войны по сентябрь 2023 года рынок труда восстановился на 92%. В то же время восстановление спроса и количества вакансий на профессии «голубых воротничков» произошло на 113%.

«Нафтогаз» обратился к потребителям. В компании В компании говорят , что важно передавать показатели ежемесячно, поскольку платежки за газ будут приходить, даже если в доме никто не живет. Находящиеся за рубежом абоненты могут передать показания, используя международный номер, или это может сделать родственник или квартирант.

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Конкурент для ChatGPT. Илон Маск Илон Маск рассказал о запуске искусственного интеллекта Grok. Он будет доступен подписчикам X Premium+. Grok — это искусственный интеллект, созданный по мотивам «Путеводителя автостопом по Галактике». Он может ответить почти на любой вопрос, сообщил Маск.

Как бизнес «ходит между капельками». Бутылки объемом 780 мл (а не полноценный литр); батончики по 40 г (а не 45 г, как было раньше), уменьшенное количество конфет в коробке — такое замечали, очевидно, все потребители. Называется это шринкфляцией. Finance.ua решил разобраться, в чем суть явления и как следует реагировать на него потребителям:

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