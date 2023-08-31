День финансов: минимальная зарплата в 2024 году, дефицит кадров, курс доллара в сентябре — Finance.ua

День финансов: минимальная зарплата в 2024 году, дефицит кадров, курс доллара в сентябре Сегодня 17:50

Четверг, 31 августа. В последний день лета президент подписал ряд важных законов, а органы власти определились с предложениями по размеру минимальной заработной платы на следующий год.

Шаг к выполнению структурного маяка МВФ. Украина приблизилась к выполнению еще одного структурного маяка МВФ. Президент Владимир Зеленский Украина приблизилась к выполнению еще одного структурного маяка МВФ. Президент Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации структуры собственности ООО «Оператор ГТС Украины». Законом предусмотрено запустить корпоративную реструктуризацию ООО «Оператора ГТС Украины» в соответствии с согласованной целевой моделью.

Также Зеленский подписал закон «О кредитных союзах». Этим законом расширяется список лиц, которые могут стать членами кредитных союзов.

Кроме того, президент подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, устанавливающий ставку налога в 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино.

Минималка в 2024 году. Центральные органы власти и профсоюзы уже Центральные органы власти и профсоюзы уже определились с предложениями по размеру минимальной заработной платы. Минфин предлагает, чтобы с 1 января 2024 года минималка составляла 7100 грн, с 1 июля 2024 — 8000 грн. Минэкономики предлагает установить размер в 2024 году в размере 7554 гривен. А НБУ прогнозирует, что минимальная заработная плата (в среднем за год) составит 7665 грн в 2024 году.

По мнению наших читателей, наибольшую финансовую независимость предоставляют такие инструменты, как криптовалюта, акции и недвижимость. Ко Дню независимости Finance.ua подготовил ряд материалов, посвященных этим инструментам. Вот материалы о личном опыте криптоинвестора и инвестора в недвижимость. Сегодня предлагаем ознакомиться с историей инвестора, которая начала зарабатывать на акциях:

Дефицит кадров. На украинском рынке труда наблюдается усиление ситуации с нехваткой профессионалов. Работодателям в основном стало сложнее находить медицинских специалистов, врачей, маркетологов и бизнес-аналитиков.

Месяц слабости гривны. В Украине курс доллара перешагнул 38 гривен и, по прогнозам экспертов, он может колебаться. Но некоторые В Украине курс доллара перешагнул 38 гривен и, по прогнозам экспертов, он может колебаться. Но некоторые аналитики считают , что валюта может стоить 39 гривен уже в начале сентября.

А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев дает свой прогноз курса доллара на сентябрь и объясняет, почему нельзя отпускать курс:

Аренда квартир в столице. По По данным Dim. ria , дешевле всего арендовать квартиру по состоянию на конец августа в Киеве можно в Деснянском районе — в среднем 10 000 гривен. Самым дорогим остается Печерский район. Там аренда жилья стоит около 56 тысяч гривен в месяц.

Как свидетельствуют данные Госстата, ввод жилья в эксплуатацию за год увеличился на 61%. Рост объемов ввода жилья зафиксирован во всех регионах Украины, кроме трех областей.

Специальные условия для бизнеса от Amazon. Amazon разрешил украинским предпринимателям Amazon разрешил украинским предпринимателям продавать товары на своей платформе без комиссии еще на год. Предприниматели не будут платить комиссию в 7−17% за каждый проданный товар.

Кстати, в Украине запустили акселерационную программу для бизнеса на сумму 4 млн грн «Власне». Она предусматривает образовательную, менторскую и финансовую поддержку.

Бюджетная форма обучения может быть отменена. В Украине разработали новую концепцию и т. д. В Украине разработали новую концепцию финансирования высшего образования . Часть студентов-бюджетников, которые будут учиться по отдельным специальностям, могут перевести на грантовое финансирование. Однако грант не будет покрывать полную стоимость обучения. Но полное государственное финансирование будет сохранено для некоторых специальностей, в частности медицины, образования, естественных наук

Новые пропуски на авто в Киеве. В столице меняют формат В столице меняют формат пропусков на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Новые документы начнут действовать с 25 сентября, а оформить их можно уже с понедельника 4 сентября. Пропуск старого образца должен быть возвращен в Центральное управление Военной службы правопорядка.

В Украину входит британская компания по производству оружия. В Украине 777 , БМП CV90, уже активно действует в Украине. В Украине открывается представительство известной британской компании BAE Systems, работающей в области производства оружия, безопасности и аэрокосмической сфере. Зеленский отметил, что вооружение производства BAE Systems, в частности, артиллерийские системы L119 и M, БМП CV90, уже активно действует в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.