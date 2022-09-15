День финансов: минимальная зарплата и курс доллара на следующий год, €500 млн от ЕИБ и €5 млрд от ЕС — Finance.ua

День финансов: минимальная зарплата и курс доллара на следующий год, €500 млн от ЕИБ и €5 млрд от ЕС Сегодня 17:50

В четверг, 15 сентября, расскажем о деталях проекта бюджета-2023, о международной помощи Украине и об убытках финансового сектора рф.

Минимальная заработная плата. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал плановое увеличение минимальной заработной платы до 6,7 тыс. грн. уже с 1 декабря. Она будет такой стабильно Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал плановое увеличение минимальной заработной платы до 6,7 тыс. грн. уже с 1 декабря. Она будет такой стабильно в течение следующего года . По его словам, к сожалению, правительство пока не видит возможности дальнейшего увеличения минимальной зарплаты.

Пенсии. Как сообщили в Минсоцполитики, практически 35% бюджета — расходы на социальную сферу. Но, несмотря на это, пенсии никто не будет уменьшать. Полная Как сообщили в Минсоцполитики, практически 35% бюджета — расходы на социальную сферу. Но, несмотря на это, пенсии никто не будет уменьшать. Полная индексация пенсий запланирована в марте, ближе к этому сроку будет произведен расчет с учетом инфляции.

Налоги. В Кабмине говорят, что проект государственного бюджета на 2023 год базируется на имеющейся В Кабмине говорят, что проект государственного бюджета на 2023 год базируется на имеющейся налоговой базе . С точки зрения НДС, налога на прибыль, НДФЛ, ЕСВ — никаких изменений не планируется. Однако Верховная Рада вскоре вернет акциз на горючее, который был отменен для преодоления топливного кризиса.

Курс доллара. Кабинет Министров ожидает, что Кабинет Министров ожидает, что средневзвешенный курс доллара в 2023 году будет в диапазоне 42 грн, однако курс будет колебаться и в конце года может составить 49 гривен за доллар. По состоянию на сегодняшний день средний курс доллара по году составляет 32,3 грн, к концу года ожидается на уровне 37 грн.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев объясняет, как отразится на Украине падение доллара на международном рынке, а также рассказывает, выгодно ли сейчас покупать золото.

500 миллионов евро от ЕИБ. Украина получила первые выплаты от Европейского инвестиционного банка в размере Украина получила первые выплаты от Европейского инвестиционного банка в размере 500 млн евро немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей. Эти средства — часть второго пакета экстренных мер солидарности от ЕИБ на сумму 1,59 млрд евро. Средства помогут Украине решить ее насущные потребности.

5 млрд евро от ЕС. Европейский парламент одобрил выделение Европейский парламент одобрил выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины. Это второй и самый крупный транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму 9 млрд евро, из которого уже 1 млрд было выделено Украине.

10 млрд долларов от Всемирного банка. Всемирный банк с 24 февраля Всемирный банк с 24 февраля выделил Украине около 10 млрд долларов из 13 млрд долларов помощи, которую он обязался предоставить. Банк создал платформу, чтобы объединить свою прямую и дополнительную поддержку со стороны таких стран, как США, Великобритания и Япония. Он также создал целевой фонд для доноров.

В то же время в рф посчитывают прямые убытки финансового сектора от санкций. Финансовый сектор россии понес сотни миллиардов долларов «прямых убытков» от широких санкций, введенных США и союзниками. Оценка, включающая значительные удары по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также 300 миллиардов долларов валютных резервов, замороженных санкциями, была включена в презентацию для совещания топ-чиновников рф в прошлом месяце.

Инвестиционный план для Украины от G7. Страны «Большой семерки» планируют создать Страны «Большой семерки» планируют создать «карту инвестиционных возможностей» для Украины . Она должна упростить работу иностранных компаний в Украине. Там отметили, что карта инвестиционных возможностей необходима для скорейшего восстановления Украины.

Приостановка выплат по внешнему долгу. Украина подписала меморандум о взаимопонимании по Украина подписала меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по внешнему долгу с международными партнерами в G7 и Парижском клубе. Общая сумма покрываемого этим меморандумом долга составляет примерно 3,1 миллиарда долларов.

Три этапа восстановления Украины. По словам Шмыгаля, процесс По словам Шмыгаля, процесс восстановления и отстраивания Украины после войны с россией будет проходить в несколько этапов. Первый этап предусматривает безотлагательное восстановление объектов критической инфраструктуры. Второй этап — это среднесрочное восстановление. Третий предусматривает долгосрочную трансформацию критической и транспортной инфраструктуры Украины.

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