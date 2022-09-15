День финансов: минимальная зарплата и курс доллара на следующий год, €500 млн от ЕИБ и €5 млрд от ЕС — Finance.ua

День финансов: минимальная зарплата и курс доллара на следующий год, €500 млн от ЕИБ и €5 млрд от ЕС
В четверг, 15 сентября, расскажем о деталях проекта бюджета-2023, о международной помощи Украине и об убытках финансового сектора рф.
Минимальная заработная плата. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал плановое увеличение минимальной заработной платы до 6,7 тыс. грн. уже с 1 декабря. Она будет такой стабильно в течение следующего года. По его словам, к сожалению, правительство пока не видит возможности дальнейшего увеличения минимальной зарплаты.
Пенсии. Как сообщили в Минсоцполитики, практически 35% бюджета — расходы на социальную сферу. Но, несмотря на это, пенсии никто не будет уменьшать. Полная индексация пенсий запланирована в марте, ближе к этому сроку будет произведен расчет с учетом инфляции.
Налоги. В Кабмине говорят, что проект государственного бюджета на 2023 год базируется на имеющейся налоговой базе. С точки зрения НДС, налога на прибыль, НДФЛ, ЕСВ — никаких изменений не планируется. Однако Верховная Рада вскоре вернет акциз на горючее, который был отменен для преодоления топливного кризиса.
Курс доллара. Кабинет Министров ожидает, что средневзвешенный курс доллара в 2023 году будет в диапазоне 42 грн, однако курс будет колебаться и в конце года может составить 49 гривен за доллар. По состоянию на сегодняшний день средний курс доллара по году составляет 32,3 грн, к концу года ожидается на уровне 37 грн.
Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев объясняет, как отразится на Украине падение доллара на международном рынке, а также рассказывает, выгодно ли сейчас покупать золото.
500 миллионов евро от ЕИБ. Украина получила первые выплаты от Европейского инвестиционного банка в размере 500 млн евро немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей. Эти средства — часть второго пакета экстренных мер солидарности от ЕИБ на сумму 1,59 млрд евро. Средства помогут Украине решить ее насущные потребности.
5 млрд евро от ЕС. Европейский парламент одобрил выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины. Это второй и самый крупный транш из пакета финансовой поддержки Евросоюза на общую сумму 9 млрд евро, из которого уже 1 млрд было выделено Украине.
10 млрд долларов от Всемирного банка. Всемирный банк с 24 февраля выделил Украине около 10 млрд долларов из 13 млрд долларов помощи, которую он обязался предоставить. Банк создал платформу, чтобы объединить свою прямую и дополнительную поддержку со стороны таких стран, как США, Великобритания и Япония. Он также создал целевой фонд для доноров.
- В то же время в рф посчитывают прямые убытки финансового сектора от санкций. Финансовый сектор россии понес сотни миллиардов долларов «прямых убытков» от широких санкций, введенных США и союзниками. Оценка, включающая значительные удары по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также 300 миллиардов долларов валютных резервов, замороженных санкциями, была включена в презентацию для совещания топ-чиновников рф в прошлом месяце.
Инвестиционный план для Украины от G7. Страны «Большой семерки» планируют создать «карту инвестиционных возможностей» для Украины. Она должна упростить работу иностранных компаний в Украине. Там отметили, что карта инвестиционных возможностей необходима для скорейшего восстановления Украины.
Приостановка выплат по внешнему долгу. Украина подписала меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по внешнему долгу с международными партнерами в G7 и Парижском клубе. Общая сумма покрываемого этим меморандумом долга составляет примерно 3,1 миллиарда долларов.
Три этапа восстановления Украины. По словам Шмыгаля, процесс восстановления и отстраивания Украины после войны с россией будет проходить в несколько этапов. Первый этап предусматривает безотлагательное восстановление объектов критической инфраструктуры. Второй этап — это среднесрочное восстановление. Третий предусматривает долгосрочную трансформацию критической и транспортной инфраструктуры Украины.
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