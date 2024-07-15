День финансов: международные резервы НБУ, военное страхование, цены на аренду жилья в городах-миллионниках — Finance.ua

День финансов: международные резервы НБУ, военное страхование, цены на аренду жилья в городах-миллионниках Сегодня 17:42

В понедельник, 15 июля, мы разбирались в новой статье, какие условия предлагают банки летом 2024 года для ФЛП. Все детали ниже в статье:

Международные резервы НБУ в июне сократились на 3%. Чистые международные резервы Национального банка в июне сократились на 3% до 26,298 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом Чистые международные резервы Национального банка в июне сократились на 3% до 26,298 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Альтернативные источники энергии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает руководство украинских городов устанавливать альтернативные источники энергии для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов критической инфраструктуры.

4 часа света в сутки. КГГА рассматривает несколько сценариев обесточиваний в Киеве КГГА рассматривает несколько сценариев обесточиваний в Киеве в ближайшее время. Есть менее тревожный для киевлян, когда свет будут подавать в общей сложности 8 часов в день, разделив на дневной и ночной рацион. А есть критический — тогда свет будет всего 4 часа в сутки.

Сколько украинцев уже обновили свои данные через «Резерв+». По информации Ситуационного центра Минобороны, за По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 08 по 14 июля) учетные данные через резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 995 224 граждан.

Как обновить данные и получить отсрочку мужчине за границей.

Что будет, если не обновить данные в ТЦК после 16 июля.

Очереди в столичные ЦПАУ: военнообязанных призывают обновлять данные в «Резерв+».

Закон о мобилизации освободил спрос на землю. Актив Актив сельскохозяйственной земли может сколько угодно долго генерировать добавленную стоимость. Это может быть 5, 10, 15, 20 или даже 100 лет.

Военное страхование. Национальный банк Украины финализует работу над законопроектом о создании полноценной системы военного страхования. Об этом Национальный банк Украины финализует работу над законопроектом о создании полноценной системы военного страхования. Об этом сообщила в интервью агентству «Интерфакс-Украина» директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Сколько зарабатывают ІТ-специалисты в Украине? Медианные зарплаты во многих айти-специализациях Медианные зарплаты во многих айти-специализациях выросли , однако частично это произошло из-за уменьшения количества специалистов с опытом до двух лет, интернов и джуниоров почти во всех специализациях.

Цены на аренду жилья в городах-миллионниках. Цены на аренду жилья в разных регионах Украины Цены на аренду жилья в разных регионах Украины зависят от их защищенности, а также от наличия работы и от относительного качества жизни. Но есть и совсем локальные факторы.

Где в Украине самый большой тариф на воду. В Украине среди крупных городов наиболее доступна вода в Днепре. Семья из трех человек на воду в среднем тратит 0,85% от средней зарплаты. В то время как в Кропивницком этот показатель вдвое выше. О том, в каких городах Украины самая дешевая вода — В Украине среди крупных городов наиболее доступна вода в Днепре. Семья из трех человек на воду в среднем тратит 0,85% от средней зарплаты. В то время как в Кропивницком этот показатель вдвое выше. О том, в каких городах Украины самая дешевая вода — читайте дальше.

Перевалит за 42 грн? В ближайшую В ближайшую неделю украинцам не стоит ожидать резких колебаний курса. Общая картина не изменится, а главные действия на денежном рынке произойдут уже в осенний период.

НБУ поднял курс доллара до рекордного уровня, несмотря на сокращение дефицита валюты.

Уровень мирового богатства вырос на 4,2%. Уровень мирового богатства вырос на 4,2% в долларах США в 2023 году после Уровень мирового богатства вырос на 4,2% в долларах США в 2023 году после падения на 3% в 2022 году. Главным двигателем экономического восстановления стала Европа, Средний Восток и Африка. Об этом говорится в ежегодном исследовании Global Wealth Report от банка UBS.

Укрпочта представила почтовые марки. Укрпочта совместно с Министерством культуры и информационной политики Укрпочта совместно с Министерством культуры и информационной политики представила лимитированный почтовый набор «Сокровища Крыма. Возвращение», выпущенный по проекту «Собственная марка».

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