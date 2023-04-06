День финансов: лучшая платежная карта, «настоящая технологическая революция», ситуация на валютном рынке — Finance.ua

День финансов: лучшая платежная карта, «настоящая технологическая революция», ситуация на валютном рынке Сегодня 17:50

В четверг, 6 апреля, расскажем, как Минцифры планирует бороться с коррупцией и будет ли повторение кризиса 2008 года.

«Настоящая технологическая революция». В ближайшие несколько лет В ближайшие несколько лет Минцифры планирует совершить «настоящую технологическую революцию» путем расширения цифровизации и ликвидации коррупции. В программе 63 проекта цифровизации. Они касаются онлайн услуг, работы с реестрами, упрощения условий для бизнеса и прочее.

Ситуация на денежном рынке. По словам члена Совета НБУ Богдана Данилишина, уменьшение чистого спроса клиентов банков на иностранную валюту По словам члена Совета НБУ Богдана Данилишина, уменьшение чистого спроса клиентов банков на иностранную валюту на межбанковском рынке обусловило сокращение продажи иностранной валюты из резервов Национального банка на прошлой неделе до 343 млн долларов США по сравнению с 495 млн долларов неделей ранее.

Также Национальный банк в своем макроэкономическом и монетарном обзоре назвал причины улучшения ситуации на валютном рынке за последний месяц.

Оживление рынка труда. В том же В том же обзоре НБУ отмечается , что в марте 2023 года оживился рынок труда Украины, в частности, количество вакансий росло быстрее, чем количество резюме. Впрочем, занятость оставалась низкой, это сдерживало увеличение доходов домохозяйств.

Айтишники на Djinni установили новый рекорд. Разница между количеством открытых вакансий и профилей кандидатов достигла 9000.

Наиболее ожидаемые функции в цифровом банкинге. Как показывают результаты исследования Mastercard, 94% держателей карт сегодня Как показывают результаты исследования Mastercard, 94% держателей карт сегодня пользуются цифровым банкингом . Среди дополнительного функционала, который хотели бы видеть пользователи в цифровом банкинге — это возможность оформить платежную карту онлайн и управление счетами разных банков в одном приложении.

Кстати, с начала года украинцы получили через ПриватБанк 5,9 млн международных переводов на $1,3 млрд.

Инфляция стала замедляться. В феврале 2023 года В феврале 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 24,9% в годовом исчислении. По оценкам НБУ, замедление роста цен продолжалось и в марте.

Будет ли повторение кризиса 2008 года? Падение американских Silicon Valley Bank и Signature Bank и европейского Credit Suisse спровоцировало настоящий бум на финансовом рынке. Однако, как заявил директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина, между проблемами в банковской системе 2008 и 2023 годов Падение американских Silicon Valley Bank и Signature Bank и европейского Credit Suisse спровоцировало настоящий бум на финансовом рынке. Однако, как заявил директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина, между проблемами в банковской системе 2008 и 2023 годов есть разница

Выплаты за усыновление ребенка. То, что при рождении ребенка государство предоставляет денежное пособие, благодаря широкой пиар-кампании, прошедшей в свое время, знают почти все. Однако не все знают, что такое же пособие и в том же размере имеют право получить также те, кто усыновляет детей. В новой статье расскажем, как получить пособие:

Напомним, в Киеве состоялась шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards. Мы продолжаем рассказывать о победителях:

Лучшая платежная карта. За первенство в этой номинации соревновались 20 карт. Тройка лидеров распределилась следующим образом: третье место — Белая карта от monobank; второе место — Карта для выплат от ПриватБанка; первое место — За первенство в этой номинации соревновались 20 карт. Тройка лидеров распределилась следующим образом: третье место — Белая карта от monobank; второе место — Карта для выплат от ПриватБанка; первое место — всеКАРТА от ПУМБ

Лучший кредит наличными от банков. За первенство в номинации боролись восемь банков. Тройка лидеров в этом году такова: третье место досталось прошлогоднему победителю номинации — Банку Львов; второе место занял ПУМБ с кредитом «всеЯСНО»; а вот пальма первенства при лучших условиях кредитования досталась наличному кредиту За первенство в номинации боролись восемь банков. Тройка лидеров в этом году такова: третье место досталось прошлогоднему победителю номинации — Банку Львов; второе место занял ПУМБ с кредитом «всеЯСНО»; а вот пальма первенства при лучших условиях кредитования досталась наличному кредиту «На Старт» от Идея Банка

Лучший руководитель маркетинга среди МФО. За это звание боролись 8 представителей разных МФО. Пальма первенства в номинации «Лучший руководитель маркетинга» За это звание боролись 8 представителей разных МФО. Пальма первенства в номинации «Лучший руководитель маркетинга» досталась Серафиме Неходе , директору по маркетингу SpaceCrew Finance: MyCredit (Украина), ClickCredit (Украина и Польша), OnCredit (Вьетнам и Шри-Ланка).

МФО с лучшим клиентским сервисом. В этой номинации боролись 12 МФО. В этой номинации боролись 12 МФО. Компания CreditKasa завоевала первое место в номинации за звание лучшей в сегменте оффлайн-займов.

Лучшая МФО оффлайн. Золото от жюри и всех, кто отдавал свой голос в ходе голосования, Золото от жюри и всех, кто отдавал свой голос в ходе голосования, получила Швидкогроші

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