День финансов: курс доллара в ноябре, рейдерство во время войны, количество миллиардеров в Украине — Finance.ua

День финансов: курс доллара в ноябре, рейдерство во время войны, количество миллиардеров в Украине
Пятница, 10 ноября. Кто в Украине остался миллиардером, и что делать, если банковская карта была заблокирована.
Где украинцы тратят больше всего денег. Нацбанк провел опрос банков об использовании украинских карт за рубежом. Оказалось, что высокие объемы расходов традиционно наблюдаются в Польше и Германии. Рост расходов летом наблюдался также в Италии, Болгарии, Хорватии, Испании и Греции.
Кстати, тем держателям карт, кто часто отправляет средства за границу или получает денежные переводы из-за границы, могут заблокировать банковский счет. Заблокировать карту также могут, если вы часто пополняете карточный счет наличными или наоборот. И этот перечень можно продолжать. Finance.ua решил попытаться систематизировать и выделить основные причины блокировки карт. Что же делать, если банковская карта была заблокирована, узнавайте в новой статье:
Банк заблокировал карту: почему можно внезапно потерять доступ к своим деньгам
Курс доллара в ноябре. Эксперты ожидают, что ситуация на рынке будет достаточно прогнозируемой и по многим критериям — похожей на последние несколько недель. В то же время не исключено, что постепенно регулятор будет давать больше свободы курсообразования.
Мобильные банки. Два украинских банка рассматривают возможность в опасных районах обустраивать мобильные рабочие места в укрытиях. Так люди смогут прямо в укрытии получить банковские услуги.
Рейдерство во время войны. По данным Опендатабот, за 10 месяцев 2023 года в Украине было открыто 312 уголовных производств по статьям по рейдерству. Это в 2,4 раза больше, чем за весь 2022 год. Большинство дел касается подделки документов.
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Дефицит работников. Как свидетельствуют результаты исследования трендов на рынке труда, на средних и крупных предприятиях после мобилизации мужчин в ВСУ женщин вынуждены переводить на их места из-за значительного дефицита кадров.
- Добавим, что, по данным Госстата, за 2020−2023 годы размер зарплаты айтишников увеличился почти вдвое.
В Украине всего два миллиардера. В Украине осталось всего два миллиардера. Об этом пишет издание NV, публикующее список самых богатых бизнесменов Украины. На первом месте — Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в $6,59 млрд — это минус 43% по отношению к 2021 году. Вторая строчка в рейтинге — Виктор Пинчук с состоянием $1,72 млрд, что на 34% меньше, чем в 2021 году.
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«Укрпочта» запустила электронную марку. Это новый сервис для заказных писем, с помощью которого можно заказать, загрузить и распечатать электронную марку на обычном принтере. Теперь отправителю не нужно лишний раз приходить в отделение Укрпочты.
Новая памятная монета. К годовщине освобождения Херсонщины от российских войск Национальный банк вводит в обращение новую памятную монету «Антоновский мост». Эти монеты будут использоваться в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Постепенно в обращение НБУ введет около 10 миллионов таких памятных монет.
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