День финансов: курс доллара в ноябре, рейдерство во время войны, количество миллиардеров в Украине — Finance.ua

День финансов: курс доллара в ноябре, рейдерство во время войны, количество миллиардеров в Украине Сегодня 17:50

Пятница, 10 ноября. Кто в Украине остался миллиардером, и что делать, если банковская карта была заблокирована.

Где украинцы тратят больше всего денег. Нацбанк Нацбанк провел опрос банков об использовании украинских карт за рубежом. Оказалось, что высокие объемы расходов традиционно наблюдаются в Польше и Германии. Рост расходов летом наблюдался также в Италии, Болгарии, Хорватии, Испании и Греции.

Кстати, тем держателям карт, кто часто отправляет средства за границу или получает денежные переводы из-за границы, могут заблокировать банковский счет. Заблокировать карту также могут, если вы часто пополняете карточный счет наличными или наоборот. И этот перечень можно продолжать. Finance.ua решил попытаться систематизировать и выделить основные причины блокировки карт. Что же делать, если банковская карта была заблокирована, узнавайте в новой статье:

Курс доллара в ноябре. Эксперты Эксперты ожидают , что ситуация на рынке будет достаточно прогнозируемой и по многим критериям — похожей на последние несколько недель. В то же время не исключено, что постепенно регулятор будет давать больше свободы курсообразования.

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