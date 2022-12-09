День финансов: курс доллара до конца года, рейтинг банков по вкладам, инфляция в 2023 году — Finance.ua

День финансов: курс доллара до конца года, рейтинг банков по вкладам, инфляция в 2023 году Сегодня 17:50

Пятница, 9 декабря. Прогнозы Минэкономики, НБУ и Укрэнерго.

Курс доллара. ВВП. Инфляция. Первый замминистра экономики Денис Кудин заявил, что Первый замминистра экономики Денис Кудин заявил, что в Министерстве экономики не прогнозируют изменения курса доллара в ближайшее время, девальвация ожидается в следующем году. Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украины со стороны рф падение ВВП в ноябре может составить 41%, а по итогам года экономика сократится на 33,2%. По его словам, обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны рф будут иметь негативное влияние и на инфляцию.

Кстати, по данным НБУ, рост потребительских цен в Украине по итогам октября ускорился до 26,6% в годовом исчислении. А во II квартале следующего года ожидается начало цикла замедления годовой инфляции.

Плановые отключения в планах. По словам главы правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, сейчас уровень энергопотребления значительно превышает уровень генерации. Поэтому главная задача энергетиков — уменьшить дефицит электроэнергии на уровень, который был до последней массированной атаки. На это нужно еще несколько дней. Только тогда будет возможность вернуться По словам главы правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, сейчас уровень энергопотребления значительно превышает уровень генерации. Поэтому главная задача энергетиков — уменьшить дефицит электроэнергии на уровень, который был до последней массированной атаки. На это нужно еще несколько дней. Только тогда будет возможность вернуться к плановым отключениям

Добавим, что Нацбанк допускает ухудшение макропрогноза из-за новых обстрелов россией энергоинфраструктуры. Сейчас рассматривается несколько сценариев.

Рейтинг банков по вкладам. Как сообщает НБУ, по состоянию на 1 ноября 2022 года в 67 банках находилось 869,9 млрд гривен средств физических лиц. Как сообщает НБУ, по состоянию на 1 ноября 2022 года в 67 банках находилось 869,9 млрд гривен средств физических лиц. Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 307,7 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк — 151,7 млрд гривен.

Кредиты во время войны. В связи с войной существует ряд заемщиков, которые не могут платить по кредитам так, как раньше, поскольку их доходы существенно снизились. Согласно закону, который регулирует ряд норм во время действия военного положения и еще 30 дней после, за неуплату кредита некоторые штрафные санкции не начисляются, а пеня списывается. Поэтому журналисты спросили у адвокатов, есть ли какие-то В связи с войной существует ряд заемщиков, которые не могут платить по кредитам так, как раньше, поскольку их доходы существенно снизились. Согласно закону, который регулирует ряд норм во время действия военного положения и еще 30 дней после, за неуплату кредита некоторые штрафные санкции не начисляются, а пеня списывается. Поэтому журналисты спросили у адвокатов, есть ли какие-то смягчения для заемщиков в юридическом разрезе.

Налоговая реформа в ЕС. ЕС готовит ЕС готовит самую большую реформу НДС с момента запуска единого рынка. В частности, предлагается ввести обязательную цифровую отчетность компаний, которые продают товары через границы в пределах блока, в режиме реального времени, чтобы помочь властям ловить мошенников, зарабатывающих миллиарды.

Также Совет ЕС принял решение не признавать российские документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Санкции против рф. Сейчас в Украине Сейчас в Украине введены санкции против почти 4500 физических и юридических лиц, связанных с рф. Правительство также рекомендует санкции против более 6 000 человек. В частности, относительно более 1000 представителей властей рф, военного руководства, банковской сферы; более 2000 пропагандистов, деятелей культуры, блоггеров, спортсменов, ТРК, издательств, а также более 3000 предприятий военно-промышленного комплекса.

В свою очередь, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против сети международных компаний во главе с турецким бизнесменом Ситки Аяна, которые торговали иранской нефтью в обход международного эмбарго.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило банкам Казахстана проводить операции с картами российской платежной системы «Мир».

россиянам запретили руководить в Украине финучреждениями. Национальный банк Украины с 19 ноября запретил гражданам стран-агрессоров быть руководителями и работниками банков и небанковских финансовых учреждений, а также проводить финансовый мониторинг. Регулятор отмечает необходимость соблюдения требований закона в кратчайшие сроки. Перечень должностей — Национальный банк Украины с 19 ноября запретил гражданам стран-агрессоров быть руководителями и работниками банков и небанковских финансовых учреждений, а также проводить финансовый мониторинг. Регулятор отмечает необходимость соблюдения требований закона в кратчайшие сроки. Перечень должностей — по ссылке

PayPal расширяет свой криптосервис. Американская платежная компания PayPal заявила, что Американская платежная компания PayPal заявила, что расширит свой криптосервис в Люксембурге в ближайшие дни. Это позволит жителям страны покупать, держать и продавать криптовалюты через приложение платформы. Ожидается, что этот сервис может «открыть ворота» для других 26 стран блока ЕС, как только вступит в силу положение о рынках криптоактивов (MiCA).

Отметим, что многие проекты в криптовалютном мире начинаются с ICO. Проведение различных ICO связано с риском потенциальных инвесторов, а STO — простая и безопасная модель привлечения средств и является альтернативой ICO. В новом материале Finance.ua разбирался, что такое ICO, что такое STO, какие преимущества и нюансы:

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