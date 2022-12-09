День финансов: курс доллара до конца года, рейтинг банков по вкладам, инфляция в 2023 году — Finance.ua

День финансов: курс доллара до конца года, рейтинг банков по вкладам, инфляция в 2023 году
Пятница, 9 декабря. Прогнозы Минэкономики, НБУ и Укрэнерго.
Курс доллара. ВВП. Инфляция. Первый замминистра экономики Денис Кудин заявил, что в Министерстве экономики не прогнозируют изменения курса доллара в ближайшее время, девальвация ожидается в следующем году. Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украины со стороны рф падение ВВП в ноябре может составить 41%, а по итогам года экономика сократится на 33,2%. По его словам, обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны рф будут иметь негативное влияние и на инфляцию.
- Кстати, по данным НБУ, рост потребительских цен в Украине по итогам октября ускорился до 26,6% в годовом исчислении. А во II квартале следующего года ожидается начало цикла замедления годовой инфляции.
Плановые отключения в планах. По словам главы правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, сейчас уровень энергопотребления значительно превышает уровень генерации. Поэтому главная задача энергетиков — уменьшить дефицит электроэнергии на уровень, который был до последней массированной атаки. На это нужно еще несколько дней. Только тогда будет возможность вернуться к плановым отключениям.
- Добавим, что Нацбанк допускает ухудшение макропрогноза из-за новых обстрелов россией энергоинфраструктуры. Сейчас рассматривается несколько сценариев.
Рейтинг банков по вкладам. Как сообщает НБУ, по состоянию на 1 ноября 2022 года в 67 банках находилось 869,9 млрд гривен средств физических лиц. Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 307,7 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк — 151,7 млрд гривен.
Кредиты во время войны. В связи с войной существует ряд заемщиков, которые не могут платить по кредитам так, как раньше, поскольку их доходы существенно снизились. Согласно закону, который регулирует ряд норм во время действия военного положения и еще 30 дней после, за неуплату кредита некоторые штрафные санкции не начисляются, а пеня списывается. Поэтому журналисты спросили у адвокатов, есть ли какие-то смягчения для заемщиков в юридическом разрезе.
Налоговая реформа в ЕС. ЕС готовит самую большую реформу НДС с момента запуска единого рынка. В частности, предлагается ввести обязательную цифровую отчетность компаний, которые продают товары через границы в пределах блока, в режиме реального времени, чтобы помочь властям ловить мошенников, зарабатывающих миллиарды.
- Также Совет ЕС принял решение не признавать российские документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.
Санкции против рф. Сейчас в Украине введены санкции против почти 4500 физических и юридических лиц, связанных с рф. Правительство также рекомендует санкции против более 6 000 человек. В частности, относительно более 1000 представителей властей рф, военного руководства, банковской сферы; более 2000 пропагандистов, деятелей культуры, блоггеров, спортсменов, ТРК, издательств, а также более 3000 предприятий военно-промышленного комплекса.
- В свою очередь, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против сети международных компаний во главе с турецким бизнесменом Ситки Аяна, которые торговали иранской нефтью в обход международного эмбарго.
- Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило банкам Казахстана проводить операции с картами российской платежной системы «Мир».
россиянам запретили руководить в Украине финучреждениями. Национальный банк Украины с 19 ноября запретил гражданам стран-агрессоров быть руководителями и работниками банков и небанковских финансовых учреждений, а также проводить финансовый мониторинг. Регулятор отмечает необходимость соблюдения требований закона в кратчайшие сроки. Перечень должностей — по ссылке.
PayPal расширяет свой криптосервис. Американская платежная компания PayPal заявила, что расширит свой криптосервис в Люксембурге в ближайшие дни. Это позволит жителям страны покупать, держать и продавать криптовалюты через приложение платформы. Ожидается, что этот сервис может «открыть ворота» для других 26 стран блока ЕС, как только вступит в силу положение о рынках криптоактивов (MiCA).
Отметим, что многие проекты в криптовалютном мире начинаются с ICO. Проведение различных ICO связано с риском потенциальных инвесторов, а STO — простая и безопасная модель привлечения средств и является альтернативой ICO. В новом материале Finance.ua разбирался, что такое ICO, что такое STO, какие преимущества и нюансы:
Security Token Offering как альтернатива ICO
Поделиться новостью