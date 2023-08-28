День финансов: коррупцию могут приравнять к госизмене, а курс доллара может достичь 40 гривен — Finance.ua

День финансов: коррупцию могут приравнять к госизмене, а курс доллара может достичь 40 гривен
Понедельник, 28 августа. Реальная зарплата выросла впервые с начала войны, а курс доллара будет постепенно расти и может достичь 40 гривен за доллар.
Коррупция = госизмена. Президент Украины Владимир Зеленский предложит законодателям Украины приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Он отметил, что понимает, что такое решение не может действовать постоянно в обществе, но на военное время оно должно помочь.
- Также президент объяснил, возможны ли выборы во время войны.
- Кроме того, Зеленский предлагает создать единый орган, который будет заниматься проверками бизнеса, и считает, что государство и бизнес должны пойти навстречу в этом вопросе.
- В то же время бизнес просит президента инициировать изменение закона о кассовых аппаратах.
Рекордная прибыль банков. Как сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, в январе-июле 2023 года чистая прибыль украинской банковской системы увеличилась до 83,2 млрд грн, что превышает соответствующий показатель за весь 2021 год. Именно в июле к июню показатель вырос на 15,5 млрд грн.
Средняя зарплата в Украине. Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2023 года, который учитывается для расчета пенсии. Реальная зарплата выросла впервые с начала войны. Так, по данным ПФУ, средняя зарплата для расчета пенсии в Украине выросла до более 16 тыс. грн.
- Кстати, правительство увеличило оплату труда работникам заведений, учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, непосредственно выполняющих обязанности и задачи в зоне возможных и активных боевых действий.
Ощадбанк продлил срок действия платежных карт. Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Продление происходит автоматически для карт, срок которых истекает, начиная с февраля 2022 года.
Возврат довоенных налогов. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что возврат довоенного уровня налогообложения направлен прежде всего на крупные компании, которые с началом полномасштабной войны перешли на упрощенную систему налогообложения, и уже в меньшую очередь — на физических лиц-предпринимателей.
Курс доллара может составить 40 гривен. Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников прогнозирует, что курс наличного доллара в Украине будет постепенно расти и до конца года может достичь 40 гривен за доллар. При этом он не считает целесообразным в скором времени переходить на гибкое курсообразование.
Санкции действуют. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что за год европейские санкции ограничили политические и экономические возможности россии, вызвав финансовое напряжение и ограничив страну от ключевых рынков, в результате чего Кремль увеличил расходы на торговлю и значительно ухудшился промышленный потенциал.
- Японский конгломерат Takeda будет продавать свой фармацевтический завод в Ярославле. Takeda пытается выручить хоть что-то приближенное к рыночной стоимости объекта, но угроза санкционных ограничений побуждает японцев не переводить переговоры в длительный процесс.
- НАПК внесло ведущие табачные компании мира Japan Tobacco International и Philip Morris International в перечень международных спонсоров войны.
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