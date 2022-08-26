День финансов: когда ждать «таможенный» безвиз с ЕС и релокация ІТ-компаний — Finance.ua

День финансов: когда ждать «таможенный» безвиз с ЕС и релокация ІТ-компаний Сегодня 17:50

В пятницу, 26 августа стало известно, когда Украина присоединится к «таможенному» безвизу и какой план Маршалла нужен Украине.

«Таможенный безвиз» с ЕС. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит «таможенный безвиз» с Европейским Союзом уже в этом году. Он сообщил, что 25 августа Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите и упрощении формальностей принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября.

Finance.ua удалось пообщаться с экспертом в области корпоративного управления, профессором INSEAD Людо Ван дер Хейденом и расспросить его о корпоративном управлении в Украине. Узнавали, каким он видит украинское экономическое чудо и поможет ли нам новая налоговая модель.

Релокация ІТ-компаний. Более 50% ІТ-компаний Более 50% ІТ-компаний не проводили релокацию и перешли на удаленную работу. Часть компаний частично уже вернулась к работе из офиса. Среди ІТ-компаний, проводивших релокацию, преобладает релокация в пределах Украины (45%).

Выплаты ВПЛ. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвердило обновленный перечень территорий, на основе которого внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут осуществлять выплаты. В обновленный список входит 323 громады в Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвердило обновленный перечень территорий, на основе которого внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут осуществлять выплаты. В обновленный список входит 323 громады в девяти областях

Фейки о повышении цен на коммунальные услуги. Среди населения распространяются фейки о повышении тарифов на коммунальные услуги. В Центре противодействия дезинформации Среди населения распространяются фейки о повышении тарифов на коммунальные услуги. В Центре противодействия дезинформации собрали их и опровергли , ссылаясь на законодательство.

По данным Госстата, долги за коммуналку по состоянию на 1 января 2022 достигли 81,4 млрд грн.

При этом в Киеве возобновляется программа утепления домов.

Уровень зарплат в Украине. Уровень зарплат украинцев за лето стабилизировался. Далее с началом осеннего бизнес-сезона зарплатная статистика украинских компаний Уровень зарплат украинцев за лето стабилизировался. Далее с началом осеннего бизнес-сезона зарплатная статистика украинских компаний может улучшиться . Среди возможных вариантов прогноза — повышение зарплат ключевым сотрудникам или постепенное возвращение окладов всех сотрудников до довоенного уровня.

На 1000 официально зарегистрированных безработных в Украине приходится всего 24,5 вакансии.

Также стало известно, сколько платят работникам в области логистики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.