День финансов: когда ждать «таможенный» безвиз с ЕС и релокация ІТ-компаний — Finance.ua
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День финансов: когда ждать «таможенный» безвиз с ЕС и релокация ІТ-компаний

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В пятницу, 26 августа стало известно, когда Украина присоединится к «таможенному» безвизу и какой план Маршалла нужен Украине.
«Таможенный безвиз» с ЕС. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит «таможенный безвиз» с Европейским Союзом уже в этом году. Он сообщил, что 25 августа Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите и упрощении формальностей принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября.
Finance.ua удалось пообщаться с экспертом в области корпоративного управления, профессором INSEAD Людо Ван дер Хейденом и расспросить его о корпоративном управлении в Украине. Узнавали, каким он видит украинское экономическое чудо и поможет ли нам новая налоговая модель.

🧐 Людо Ван дер Хейден: сегодня невозможно решить дефицит бюджета налогами — необходим план типа Маршалла

День финансов: когда ждать «таможенный» безвиз с ЕС и релокация ІТ-компаний
Релокация ІТ-компаний. Более 50% ІТ-компаний не проводили релокацию и перешли на удаленную работу. Часть компаний частично уже вернулась к работе из офиса. Среди ІТ-компаний, проводивших релокацию, преобладает релокация в пределах Украины (45%).
Выплаты ВПЛ. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвердило обновленный перечень территорий, на основе которого внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут осуществлять выплаты. В обновленный список входит 323 громады в девяти областях.
Фейки о повышении цен на коммунальные услуги. Среди населения распространяются фейки о повышении тарифов на коммунальные услуги. В Центре противодействия дезинформации собрали их и опровергли, ссылаясь на законодательство.
Уровень зарплат в Украине. Уровень зарплат украинцев за лето стабилизировался. Далее с началом осеннего бизнес-сезона зарплатная статистика украинских компаний может улучшиться. Среди возможных вариантов прогноза — повышение зарплат ключевым сотрудникам или постепенное возвращение окладов всех сотрудников до довоенного уровня.
  • На 1000 официально зарегистрированных безработных в Украине приходится всего 24,5 вакансии.
По материалам:
Finance.ua
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