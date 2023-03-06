День финансов: как заработать с помощью ИИ, пенсии «задним числом», «Розетка» в Польше — Finance.ua

День финансов: как заработать с помощью ИИ, пенсии «задним числом», «Розетка» в Польше Сегодня 17:50

В понедельник, 6 марта, мы расскажем, как можно заработать с помощью искусственного интеллекта. В этой статье мы проверили несколько способов заработка, способы реальны, цифры достоверны.

Электронные судебные решения в Дії. В приложении Дія можно В приложении Дія можно получить электронное судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей. Документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.

Пенсии «задним числом». Авторы законопроекта Авторы законопроекта предлагают ввести норму о назначении пенсионных выплат соответствующим категориям граждан вне зависимости от срока обращения гражданина в Пенсионный фонд, если право на такую пенсию у него появилось после 24 февраля 2022 года.

После индексации средний размер пенсии превысит ₴5 тысяч — Шмыгаль.

«Розетка» запускается в Польше. Украинский интернет-супермаркет «Розетка» Украинский интернет-супермаркет «Розетка» запустил польский сайт, а также ищет людей, которые будут работать с этим рынком. Магазин работает на польском домене верхнего уровня (обычно предоставляется только владельцам торговых марок).

Рынок труда в феврале. За год с начала большой войны рынок труда стабилизировался: вакансий За год с начала большой войны рынок труда стабилизировался: вакансий становится больше , в отличие от резюме. После рекордного количества вакансий в начале года количество объявлений от работодателей продолжает расти. Фактически украинские IT-компании продолжают активно расти, но в большинстве своем уже не в Украине.

На 8 тыс. меньше айтишников. За год количество ІТ-специалистов в Украине За год количество ІТ-специалистов в Украине сократилось на 8 000. За прошедшее полугодие в 50 крупнейших ІТ-компаниях стало меньше на 5% специалистов, и большинство из них технические.

Топ-15 самых популярных подержанных моделей авто. Лидером брендов Лидером брендов легковых автомобилей , которые покупали на внутреннем рынке, по итогам февраля остается Volkswagen. Украинцы совершили 7,8 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,1% от общего количества.

Кстати, как ни крути агросектор кажется очень привлекательным для инвестирования при любых условиях и сценариях развития событий. Каким инструментом лучше использовать именно сейчас: приобрести ценные бумаги агрохолдингов или инвестиционного агрофонда, проинвестировать в логистику или приобрести землю? Об этом 9 марта поговорим с финансовым экспертом сайта Минфин Алексеем Козыревым.

Приглашаем к просмотру и дискуссии на ютуб канале Минфин 9 марта в 13.00

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