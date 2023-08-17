День финансов: как зарабатывать на криптовалютах, где выгоднее аренда, что будет с ценами на электричество — Finance.ua

День финансов: как зарабатывать на криптовалютах, где выгоднее аренда, что будет с ценами на электричество
В четверг, 17 августа, ко Дню Независимости Finance.ua подготовил ряд материалов, посвященных личной финансовой независимости украинцев. Сегодня речь шла о криптовалютах:
Путь к финансовой 💰 независимости: как можно зарабатывать на криптовалютах
Вашему вниманию также пост в инстаграм на эту тему. 😎
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Семья переселенцев может получить до 150 тыс. грн. Благотворительная организация «СОС Детские Городки» объявила грантовую программу на создание или восстановление бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции. Организаторы планируют поддержать не менее сотни предпринимательских проектов. Суммарный бюджет конкурса — 10 млн гривен.
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