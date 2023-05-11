День финансов: изменения в обязательные резервы банков, новая грантовая программа Дія.Бізнес, налоги для ФЛП — Finance.ua

День финансов: изменения в обязательные резервы банков, новая грантовая программа Дія.Бізнес, налоги для ФЛП
В четверг, 11 мая, речь шла о следующем:
Изменения в нормативах формирования банками обязательных резервов. Сегодня нормативы формирования банками обязательных резервов (ОР) по депозитам физических лиц сроком до трех месяцев приравниваются к нормативам ОР по средствам физических лиц на текущих счетах. Отмечается, что норматив ОР по срочным средствам и депозитам физических лиц с начальным сроком погашения до 92 календарных дней (включительно) по средствам в национальной валюте составит 20%, а по средствам в иностранной валюте — 30%.
«Дія.Бізнес»: стартует новая грантовая программа. Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» объявляет грантовую программу по созданию и поддержке деятельности объединений предприятий в экспортные альянсы с общим объемом финансирования 1,5 млн долларов США. Грантовая возможность призвана повысить уровень интернационализации украинского бизнеса, увеличить экспорт товаров и услуг на международные рынки. В рамках программы предусмотрено предоставление 15 грантов в размере от 35 000 до 150 000 долларов США.
Налоги для ФЛП: что и когда изменится. В мае ситуация с налогами не изменится. Однако в июле следует ожидать отмены льготного налога. Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона прокомментировал, что эти льготы были временными. Так что с 1 июля предпринимателей ждут изменения.
Ошибки при бронировании работников. Минэкономики сообщило о типичных недостатках в оформлении списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время.
184 тысячи вакансий. На Едином портале вакансий зарегистрировано более 184 тыс. вакансий, из которых 36 тыс. предлагает Государственная служба занятости. Об этом сообщает Государственная служба занятости. В профессиональном разрезе больше всего вакансий подается в службу занятости работодателями для трудоустройства квалифицированных рабочих с инструментом — 22% всех представленных вакансий, рабочих по обслуживанию оборудования и машин — 17%, профессионалов — 15%, работников сферы торговли и услуг — 13%.
Выплата ветеранам войны. Подать заявления на пособие могут лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.
Напомним, с 10 мая 2023 года в Украине заработала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья -єВідновлення. Как отмечают в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, в первую очередь речь идет о замене окон, дверей, ремонте кровли
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єВідновлення: как получить пособие на восстановление поврежденного россией имущества
Выплаты пенсий и пособий переселенцам за рубежом. Граждане Украины, нашедшие убежище за границей, смогут получать пенсию по упрощенной процедуре. Правительство упростило механизм выплаты украинских пенсий и денежных пособий для получателей, временно проживающих за рубежом.
Parimatch окончательно закрывает украинское подразделение. Букмекерская компания Parimatch уволила всех работников «Parimatch Украина» и окончательно закрывает компанию. Об этом сообщила бывший СЕО Наталья Гилевич. Дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании.
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