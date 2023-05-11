День финансов: изменения в обязательные резервы банков, новая грантовая программа Дія.Бізнес, налоги для ФЛП — Finance.ua

День финансов: изменения в обязательные резервы банков, новая грантовая программа Дія.Бізнес, налоги для ФЛП Сегодня 17:50

В четверг, 11 мая, речь шла о следующем:

Изменения в нормативах формирования банками обязательных резервов. Сегодня нормативы формирования банками Сегодня нормативы формирования банками обязательных резервов (ОР) по депозитам физических лиц сроком до трех месяцев приравниваются к нормативам ОР по средствам физических лиц на текущих счетах. Отмечается, что норматив ОР по срочным средствам и депозитам физических лиц с начальным сроком погашения до 92 календарных дней (включительно) по средствам в национальной валюте составит 20%, а по средствам в иностранной валюте — 30%.

«Дія.Бізнес»: стартует новая грантовая программа. Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» объявляет грантовую программу по созданию и поддержке деятельности объединений предприятий в экспортные альянсы с общим объемом финансирования 1,5 млн долларов США. Грантовая возможность Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» объявляет грантовую программу по созданию и поддержке деятельности объединений предприятий в экспортные альянсы с общим объемом финансирования 1,5 млн долларов США. Грантовая возможность призвана повысить уровень интернационализации украинского бизнеса, увеличить экспорт товаров и услуг на международные рынки. В рамках программы предусмотрено предоставление 15 грантов в размере от 35 000 до 150 000 долларов США.

Налоги для ФЛП: что и когда изменится. В мае ситуация с налогами не изменится. Однако в июле следует ожидать отмены льготного налога. Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона прокомментировал, что эти льготы были временными. Так что с 1 июля предпринимателей В мае ситуация с налогами не изменится. Однако в июле следует ожидать отмены льготного налога. Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона прокомментировал, что эти льготы были временными. Так что с 1 июля предпринимателей ждут изменения.

Ошибки при бронировании работников. Минэкономики Минэкономики сообщило о типичных недостатках в оформлении списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время.

184 тысячи вакансий. На Едином портале вакансий На Едином портале вакансий зарегистрировано более 184 тыс. вакансий, из которых 36 тыс. предлагает Государственная служба занятости. Об этом сообщает Государственная служба занятости. В профессиональном разрезе больше всего вакансий подается в службу занятости работодателями для трудоустройства квалифицированных рабочих с инструментом — 22% всех представленных вакансий, рабочих по обслуживанию оборудования и машин — 17%, профессионалов — 15%, работников сферы торговли и услуг — 13%.

Выплата ветеранам войны. Подать заявления на Подать заявления на пособие могут лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Напомним, с 10 мая 2023 года в Украине заработала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья -єВідновлення. Как отмечают в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, в первую очередь речь идет о замене окон, дверей, ремонте кровли и т. д. Finance.ua решил сэкономить вам время, и подготовить в одном тексте все, что необходимо знать про єВідновлення.

Выплаты пенсий и пособий переселенцам за рубежом. Граждане Украины, нашедшие убежище за границей, смогут получать пенсию по Граждане Украины, нашедшие убежище за границей, смогут получать пенсию по упрощенной процедуре. Правительство упростило механизм выплаты украинских пенсий и денежных пособий для получателей, временно проживающих за рубежом.

Parimatch окончательно закрывает украинское подразделение. Букмекерская компания Parimatch уволила всех работников «Parimatch Украина» и Букмекерская компания Parimatch уволила всех работников «Parimatch Украина» и окончательно закрывает компанию. Об этом сообщила бывший СЕО Наталья Гилевич. Дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.