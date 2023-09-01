День финансов: изменения с 1 сентября, старые банкноты выходят из обращения, НАПК запускает портал обличителей коррупции — Finance.ua

День финансов: изменения с 1 сентября, старые банкноты выходят из обращения, НАПК запускает портал обличителей коррупции Сегодня 17:50

В пятницу, 1 сентября, расскажем, что ожидает украинцев этой осенью.

Изменения с 1 сентября. С 1 сентября начнет действовать ряд оснований, по которым ВПЛ будут лишать ежемесячного пособия от государства на проживание. Также изменяются правила выезда за границу пассажирских автобусов. А беженцев в Чехии ожидают новые правила предоставления гуманитарного жилья.

Также ко Дню знаний в новом материале рассказываем, сколько сейчас стоят хобби для ребенка и как в этом могут помочь банковские продукты:

Украинцы смогут зарабатывать на коррупционерах. 6 сентября в Украине полноценно заработает Единый портал обличителей коррупции. Портал станет единственным местом входа для тех, кто хочет бороться с таким явлением, как коррупция.

Старые банкноты выйдут из обращения. У украинцев У украинцев остался месяц , чтобы обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов до 2003 года, которые будут изъяты из наличного обращения. Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска. Совершить их обмен можно до 30 сентября 2023 года включительно. После этого они уже не будут обмениваться.

Украинцы все чаще отказываются от наличных денег в пользу платежной карты. Ведь карта — это не просто устройство для расчета, владельцы «пластика» могут получать дополнительный бонус за каждую покупку. Finance.ua каждый месяц обновляет подборку карт с кешбэком, которые в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок:

Реструктуризация долгов перед банками. Фонд гарантирования Фонд гарантирования продлил еще на год до 31 августа 2024 года льготные условия реструктуризации кредитной задолженности заемщиков ликвидируемых банков. Предусмотрено, что для физлиц-заемщиков таких банков процентная ставка по кредитному договору составляет 0,001% годовых, а размер комиссий, предусмотренных кредитными договорами, — на уровне 1 копейки.

Выезд мужчин за границу. Кабмин Кабмин разрешил выезжать за границу студентам или курсантам, получающим образование по авиационным специальностям. Но для этого должно быть несколько условий. Таким лицам можно выезжать за пределы Украины, если они нуждаются в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства нашего государства.

План по индексации пенсий. Минсоцполитики Минсоцполитики предлагает провести индексацию пенсий в 2024 году с 1 марта, как это определено законодательно. В то же время точно говорить о каких-либо сроках можно будет только после того, как будет утвержден закон о государственном бюджете.

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PepsiCo и Mars в списке международных спонсоров войны. НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны. Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производстве своей продукции, они продолжают работать в россии, уплачивая значительные налоги в ее бюджет, тем самым поддерживают экономику страны-агрессора.

Экспорт IT-услуг превысил показатели прошлого года. В июле 2023 года В июле 2023 года объем ІТ-экспорта из Украины уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым месяцем, но увеличился на 3,1% по сравнению с прошлогодними показателями. Так, в июле 2023-го выручка составила $559 млн, это на $17 млн ​​больше, чем в июле 2022 года.

Венгерское вето. Министры иностранных дел стран Евросоюза снова не смогли прийти к соглашению о выделении восьмого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для финансирования военных нужд Украины. Против выделения этих средств Министры иностранных дел стран Евросоюза снова не смогли прийти к соглашению о выделении восьмого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для финансирования военных нужд Украины. Против выделения этих средств выступает Венгрия

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