День финансов: изменения для беженцев за рубежом, долги Украины, большое обновление Дії — Finance.ua

День финансов: изменения для беженцев за рубежом, долги Украины, большое обновление Дії Сегодня 17:50

Четверг, 1 сентября. Первый день осени запомнился изменениями для украинских беженцев за рубежом.

Изменения для беженцев за рубежом. В некоторых странах Европы с 1 сентября В некоторых странах Европы с 1 сентября вступают в силу изменения для украинских беженцев. Так, украинцам придется переоформить документы для статуса временной защиты, а также следует быть в курсе нововведений, которые касаются финансов.

Обменять гривну в латвийских банках. С 5 сентября украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Латвии, смогут С 5 сентября украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Латвии, смогут обменять наличную гривну на евро . Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, чего ждать от доллара и евро этой осенью.

Долги Украины. НБУ обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Так, в третьем-четвертом кварталах 2022 года правительство, Национальный банк, предприятия и банки НБУ обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Так, в третьем-четвертом кварталах 2022 года правительство, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 10,112 млрд долларов , из которых 7,845 млрд долларов — основная сумма долга, 2,266 млрд долларов — проценты.

Убытки банков Украины. По словам Первин Дадашовой, директора Департамента финансовой стабильности НБУ, в результате полномасштабной войны По словам Первин Дадашовой, директора Департамента финансовой стабильности НБУ, в результате полномасштабной войны украинские банки понесли потери от операционного риска. В мае банки оценили суммарные потери от операционного риска в 6,6 млрд грн, в том числе потери от уничтожения или потери имущества в сумме около 700 млн грн.

Подготовка к отопительному сезону. В Минрегионе объяснили, что В Минрегионе объяснили, что отопительный период в Украине начинается, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже 8 градусов тепла. Температура воздуха в жилых помещениях должна быть обеспечена на уровне +18°С, а в угловых комнатах +20°С. В случае отклонения от этих показателей теплоснабжающая организация обязана произвести перерасчет платы за период такого отклонения.

Добавим, что правительство согласовало вопрос увеличения размера компенсации по программе «Прихисток» для граждан, разместивших у себя вынужденных переселенцев. С 1 октября тем людям, которые будут предоставлять убежище нашим внутренне перемещенным лицам, за каждого человека будет выплачиваться 900 гривен.

Большое обновление Дії. В последний день лета министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил новые возможности Дії, которые теперь доступны в последней версии приложения. В Минцифры заявляют, что, несмотря на полномасштабное вторжение, они продолжают оцифровывать услуги. «Мы несколько недель запускаем новые услуги», — говорит Федоров. Finance.ua собрал в одном материале всё, что нужно знать об обновлениях Дії:

Укрпочта приступила к продаже марки «Пес Патрон». Сегодня Укрпочта начала Сегодня Укрпочта начала продажу марки «Пес Патрон». При покупке марки будут действовать ограничения. В одном заказе не может быть больше 5 марочных листов, 5 художественных конвертов и 5 открыток. Онлайн такую продукцию можно купить в магазине Укрпочты, на сайтах Розетка, Kasta, Prom.

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