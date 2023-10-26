День финансов: изменение учетной ставки, уровень инфляции до 2025 года, сколько средств задонатили украинцы — Finance.ua

День финансов: изменение учетной ставки, уровень инфляции до 2025 года, сколько средств задонатили украинцы Вчера 17:45

В четверг, 26 октября, НБУ принял ряд следующих решений:

Решение по учетной ставке. Правление Национального банка Украины Правление Национального банка Украины приняло решение с 27 октября 2023 года установить учетную ставку на уровне 16%, сравняв ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт.

Уровень инфляции до 2025 года. По оценкам Национального банка, инфляция на конец 2023 года составит 5,8%. Об этом По оценкам Национального банка, инфляция на конец 2023 года составит 5,8%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. В сентябре инфляция снизилась до 7,1% в годовом исчислении. Такую ценовую динамику предопределяло в первую очередь значительное предложение сельскохозяйственной продукции нового урожая, в частности овощей и фруктов, сахарной свеклы, зерновых и масличных культур.

Украинская экономика вырастет почти на 5% в этом году — прогноз НБУ. Национальный банк Украины улучшил прогноз роста реального ВВП с 2,9 до 4,9% в 2023 году.

При этом наш эксперт Алексей Козырев рассказал в новом видео о том, что будет с депозитами и почему это важно для всех украинцев:

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Сколько денег не хватает Украине. Дефицит государственного бюджета в 2024 году составляет 42 миллиарда долларов. Правительство работает над тем, чтобы этот дефицит перекрыть. Как Дефицит государственного бюджета в 2024 году составляет 42 миллиарда долларов. Правительство работает над тем, чтобы этот дефицит перекрыть. Как сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Украина может привлечь до $130 млрд частных средств на восстановление.

В Киеве выросли цены на квартиры на вторичке. В украинской столице в последнее время резко возросла стоимость покупки квартир — речь идет о динамике за последние шесть месяцев. Об этом сообщает портал исследования В украинской столице в последнее время резко возросла стоимость покупки квартир — речь идет о динамике за последние шесть месяцев. Об этом сообщает портал исследования недвижимости M2Bomber.

Сколько средств украинцы задонатили в крупнейшие фонды. Больше всего донатов в период с января по сентябрь 2023-го собрала Больше всего донатов в период с января по сентябрь 2023-го собрала платформа United24 — 7,94 млрд гривен или 63% от общего объема. Почти четверть средств — чуть более 3 млрд гривен — получил фонд «Вернись живым», еще около 1,5 млрд гривен (12%) поступило в фонд Сергея Притулы.

Сегодня Киевсовет выделил еще почти 1,5 миллиарда гривен на нужды военных.

В патрульной полиции объяснили детали изменений в ПДД. Эти изменения имеют целью приближение законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. Первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий . Эти изменения имеют целью приближение законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. Первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий объяснил нововведения в ПДД, которые ждут водителей.

МВД установило электронный протокол проверки технического состояния транспортного средства.

Разница в зарплатах женщин и мужчин в Украине. В Украине женщина работает 6,5 лет бесплатно только из-за разницы в зарплатах, ведь женщины зарабатывают на 18,5% меньше мужчин. Об этом В Украине женщина работает 6,5 лет бесплатно только из-за разницы в зарплатах, ведь женщины зарабатывают на 18,5% меньше мужчин. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, выступая на форуме по развитию человеческого капитала Украины.

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