День финансов: изменение учетной ставки, бюджет на следующий год, развитие ІТ во время войны — Finance.ua

День финансов: изменение учетной ставки, бюджет на следующий год, развитие ІТ во время войны Сегодня 17:45

В четверг, 14 сентября, в новой статье мы изучали, как трансформируется рынок земли в условиях войны и с какими вызовами сталкивается:

➗ Изменение учетной ставки. Правление Национального банка 14 сентября приняло решение снизить Правление Национального банка 14 сентября приняло решение снизить учетную ставку с 22% до 20%. Об этом стало известно из брифинга НБУ. Такой шаг поддержит восстановление экономики и в то же время не создает угроз для макрофинансовой стабильности.

Президент рассказал о бюджете на следующий год. Президент Украины Владимир Зеленский 🗓️Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал существенную индексацию пенсий и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии будущего года повысить минимальную зарплату в Украине.

1,25 млрд долларов безвозвратной помощи. Украина получит грант в размере 1,25 млрд долларов США в Украина получит грант в размере 1,25 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

В Пентагоне была создана новая команда в Украине для мониторинга использования помощи США.

ЕС разместил облигации на сумму 5 млрд евро: деньги отдадут Украине. Также Европарламент призвал арестовать активы руководства беларуси и передать Украине.

Развитие ІТ во время войны. Апогея данный показатель IT-активности достиг накануне российского вторжения в 4 квартале 2021 года, когда в страну было заведено 2,1 млрд долларов США. С тех пор средние объемы экспорта компьютерных услуг Апогея данный показатель IT-активности достиг накануне российского вторжения в 4 квартале 2021 года, когда в страну было заведено 2,1 млрд долларов США. С тех пор средние объемы экспорта компьютерных услуг постепенно спустились до отметки 1,7 млрд долларов, то есть уровень просадки объемов квартальной экспортной IT-выручки составил около -20%.

Аренда жилья дорожает. Средняя плата за аренду 1-комнатной Средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в августе 2023 года составила 6 420 гривен. С начала года стоимость выросла на 12,7% при общей инфляции в Украине на уровне 2,5%.

Новые лимиты операций с наличными в Польше. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит новые лимиты наличных платежей как для физических лиц, так и для юридических лиц. Как сообщает Yavp. pl, новые лимиты операций с наличными начнут действовать с 1 января 2024 года.

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Сколько обойдется iPhone в Украине. К примеру, iPhone 15 Pro Max с 256 ГБ памяти производитель анонсирует по цене от 1199 долларов, у нас же он будет стоить примерно 65 000 гривен в эквиваленте.

Выпуск новой марки. Генеральный директор акционерного общества «Укрпочта» Игорь Смелянский ✉️Генеральный директор акционерного общества «Укрпочта» Игорь Смелянский объявил выпуск марки «Города Героев. Харьковщина». Смелянский напомнил, что ровно год назад вместе с командой побывал в только что освобожденных от россиян Изюме, Балаклее и Купянске, чтобы увидеть, что оставили захватчики и как быстро можно возобновить работу.

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