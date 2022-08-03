День финансов: ипотека под 3%, закон о платежных услугах, продажа безналичной валюты в monobank — Finance.ua
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День финансов: ипотека под 3%, закон о платежных услугах, продажа безналичной валюты в monobank

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В среду, 3 августа, расскажем, как купить валюту в monobank и кто сможет воспользоваться программой «Доступная ипотека».
Закон о платежных услугах. С 1 августа 2022 года введен в действие Закон Украины «О платежных услугах». Как отмечают в Нацбанке, документ является основой для интеграции украинского платежного рынка с европейским. Что меняется для участников платежного рынка, рассказываем здесь.
«Доступная ипотека». С 1 октября правительство запускает программу «Доступная ипотека», благодаря которой ставка для определенных категорий украинцев составит 3%. Срок ипотеки — до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья. Программа заработает для четырех категорий граждан: военнослужащих по контракту и работников сектора безопасности и обороны, медиков, учителей и педагогов, ученых.
  • Кстати, по данным портала ЛУН, с поднятием официального курса цены в гривне на новостройки выросли, а самой дорогой областью для новых метров стала Закарпатская с 36 800 грн/м².
Введение дополнительной пошлины. В Украине может появиться дополнительная таможенная пошлина — сейчас ее концепцию обсуждают в правительстве. Как объяснил нардеп Ярослав Железняк, речь идет не о дополнительных импортных пошлинах, а о введении 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг.
Более $108 млрд ущерба украинской экономике. По данным KSE Institute, по состоянию на 1 августа прямой ущерб украинской экономике от повреждений инфраструктуры и жилых зданий увеличился до $108,3 млрд (2,9 трлн грн). С 13 июня сумма ущерба выросла на $12,8 млрд. Ключевым фактором роста стало увеличение количества поврежденного и разрушенного жилья.
Напомним, что украинские военные защищают наше государство еще с 2014 года, а с 24 февраля 2022 каждый украинец выполняет задачи на своем фронте, чтобы сломить врага. В свою очередь украинские власти предоставляют помощь, льготы и денежные выплаты тем, кто участвует в военных действиях. В новом материале Finance.ua проанализировал, на какое пособие от государства могут рассчитывать участники боевых действий и их дети:

Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько 🧐

Продажа безналичной валюты в monobank. Команда monobank в конце прошлой недели пообещала включить покупку безналичной валюты в приложении, и уже вечером 2 августа клиенты получили такую возможность. Купить валюту можно в пределах лимита 50 000 грн в месяц для размещения на новый срочный депозит сроком 3 месяца и дольше. По истечении срока действия депозита выплата возможна на счет клиента или наличными в отделениях.
Индексация пенсий и соцвыплат. До конца года правительство планирует дважды проиндексировать пенсии и социальные выплаты. С 1 октября стартует программа поддержки пенсионеров, которая длится уже два года, но сейчас ее расширяют. В октябре в целом для всех пенсионеров будет повышена пенсия с учетом увеличения минимальной заработной платы. Также в декабре планово будет проходить повышение пенсий и всех социальных пособий.
  • Некоторые граждане имеют право на доплаты к пенсии за сверхурочный страховой стаж.
По материалам:
Finance.ua
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