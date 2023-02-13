День финансов: индекс Бигмака, рейтинг банков по вкладам, сроки запуска пилотного проекта э-гривны — Finance.ua

День финансов: индекс Бигмака, рейтинг банков по вкладам, сроки запуска пилотного проекта э-гривны Сегодня 17:50

Понедельник, 13 февраля. Насколько недооценена гривна, и где украинцы хранят деньги.

Миссия МВФ. Сегодня Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начала дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру мониторинговой программы с участием Совета директоров. Результатом может стать Сегодня Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начала дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру мониторинговой программы с участием Совета директоров. Результатом может стать новая программа на 16 млрд долларов.

Индекс Бигмака. Согласно очередному индексу The Economist за январь 2023 года, Бигмак стоит 92 гривны в Украине и 5,36 доллара в Соединенных Штатах. Обменный курс составляет 17,16 гривны за доллар, а разница между этим и фактическим обменным курсом говорит о том, что Согласно очередному индексу The Economist за январь 2023 года, Бигмак стоит 92 гривны в Украине и 5,36 доллара в Соединенных Штатах. Обменный курс составляет 17,16 гривны за доллар, а разница между этим и фактическим обменным курсом говорит о том, что гривна недооценена на 53,5%

Где украинцы хранят деньги? По данным НБУ , по состоянию на 1 января 2023 года украинцы держали в 67 банках 933,6 млрд гривен. Ожидаемо, что больше всего вкладов в государственном ПриватБанке – 333,9 млрд гривен. В Ощадбанке украинцы хранят 166,7 млрд гривен, а в Райффайзен Банке – 57,2 млрд гривен.

Запуск э-гривны. Минцифры инициирует запуск Минцифры инициирует запуск проекта электронной гривны уже в этом году. В настоящее время проводятся консультации с НБУ. По законодательству, пилотный проект должен был стартовать в 2024 году. Глава Минцифры сообщил, что недавно ему презентовали на базе продукта Stellar электронную гривну.

Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что уже в конце весны запустят первые услуги в рамках проекта "правительство в смартфоне".

Кроме того, по его словам, Минцифра не планирует вводить новые сервисы в "Дія", чтобы отправлять повестки. Над цифровым военным билетом для украинцев призывного возраста министерство тоже не работает.

Однако в министерстве работают над запуском услуг в "Дія" для юридических лиц.

Программа золотых паспортов в Черногории is over. В Черногории 31 декабря 2022 года завершилось действие Специальной программы, позволявшей В Черногории 31 декабря 2022 года завершилось действие Специальной программы, позволявшей получить гражданство этой страны в обмен на инвестиции в ее экономику и недвижимость. Эта программа была наиболее популярна среди россиян. Так, в 2022 году паспорта Черногории по разным основаниям получили чуть больше 400 человек. Приблизительно у каждого третьего (140 человек) страной происхождения была указана россия.

Добавим, что швейцарский банк Credit Suisse заблокировал российские активы более чем на 19 млрд долларов, что составляет треть всех задекларированных российских активов в Швейцарии.

Впервые в истории. В начале февраля в Украину пришла партия дизельного топлива производства США. Это первый в истории украинского рынка случай В начале февраля в Украину пришла партия дизельного топлива производства США. Это первый в истории украинского рынка случай импорта американских нефтепродуктов . Компания UPG не раскрывает коммерческие детали, но отметила, что опыт первых поставок указывает на перспективность продолжения этой работы.

На дворе все еще зима, по крайней мере, календарная, однако весна уже не за горами. И автомобилистов ждет смена зимнего сезона весенне-летним. Что это значит для автомобиля, и что стоит сделать, чтобы наступление весны не застало вас и ваш кошелек врасплох – обо всем этом в статье Finance.ua:

Список госслужащих, которые могут выехать за границу, расширили. Правительство расширило категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут выехать за границу. Так, женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может уехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения. Мужчины дополнительно Правительство расширило категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут выехать за границу. Так, женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может уехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения. Мужчины дополнительно должны иметь некоторые документы

Криптовалюты и мир вокруг. На прошлой неделе провайдер Bitcoin-банкоматов Coin Cloud подал заявление о защите от банкротства. А по мнению гендиректора Morgan Creek Capital Марка Юско, следующий бычий рынок начнется раньше, чем думают большинство людей. На прошлой неделе провайдер Bitcoin-банкоматов Coin Cloud подал заявление о защите от банкротства. А по мнению гендиректора Morgan Creek Capital Марка Юско, следующий бычий рынок начнется раньше, чем думают большинство людей. В материале по ссылке рассказываем о самых интересных событиях в мире криптовалют за прошедшую неделю.

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