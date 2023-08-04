День финансов: индекс Биг-Мака, экономический фронт, 2 трлн на ВСУ — Finance.ua

День финансов: индекс Биг-Мака, экономический фронт, 2 трлн на ВСУ Сегодня 17:50

В пятницу, 4 августа, речь шла о следующем:

Индекс Биг-Мака. Украинская гривна Украинская гривна поднялась на седьмое место с конца в списке недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. В начале года гривна была на четвертом месте. Об этом свидетельствуют данные рейтинга The Economist за август 2023 года.

Доплаты к пенсии в августе. Некоторые категории пенсионеров получат солидные доплаты к пенсии в августе, но некоторым придется лично обратиться в Пенсионный фонд Украины. Об этом Некоторые категории пенсионеров получат солидные доплаты к пенсии в августе, но некоторым придется лично обратиться в Пенсионный фонд Украины. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Проверка ВПЛ и отмена выплат. Социальные службы Социальные службы разработали специальную процедуру проверки, чтобы выявить, действительно ли человек живет по адресу, указанному при регистрации статуса ВПЛ. По словам омбудсмена, проверку местожительства проводят сотрудники территориальных органов Нацсоцслужбы, работники соцзащиты и представители тергромад.

Курс доллара на наличном рынке вырос. Средний курс продажи наличного Средний курс продажи наличного доллара в Украине в июле 2023 г. вырос на 0,1% до 37,28 гривны. Рост курса был зафиксирован впервые с начала года.

Кстати, у каждого может возникнуть ситуация, когда срочно понадобятся деньги, а взять в долг нужную сумму у родственников не получается. На кредитной карте может не быть достаточного лимита, да и обналичивать средства с кредитной карты — очень дорого и невыгодно. В такой ситуации отличным вариантом является кредит наличными. Кредиты наличными предлагают сейчас многие украинские банки, но условия по ним часто «кусаются».

🏛️ Журналисты Finance.ua изучили предложения от разных банков и выбрали несколько вариантов, которые показались нам интересными и достойными внимания. 👇

НБУ возобновляет инспекционные проверки банков. Правление Национального банка Правление Национального банка утвердило План проведения инспекционных проверок банков на IV квартал 2023 года. Согласно утвержденному Плану, в IV квартале 2023 года будут проведены плановые инспекционные проверки 8 банков.

Прогноз НБУ до конца года. Средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 19,6%, а реальная, учитывающая инфляцию — на 3,9%. Ожидания НБУ незначительно выросли по Средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 19,6%, а реальная, учитывающая инфляцию — на 3,9%. Ожидания НБУ незначительно выросли по сравнению с предыдущим прогнозом (с 3,7% по реальной зарплате).

Экономический фронт. Количество вакансий на сайте Work.ua достигло 93 тысяч. Однако количество Количество вакансий на сайте Work.ua достигло 93 тысяч. Однако количество предложений работы все еще несколько меньше показателей июля 2021 года — на 10%. Наибольшая доля кандидатов в поиске — люди без опыта работы (35%). Важно, что доля соискателей с опытом 5+ лет чуть меньше — 33%.

2 трлн на ВСУ. Поддержка Вооруженных сил Украины и противостояние россии в развязанной ею войне обходится нашему государству в около 2 триллионов гривен. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль . Поддержка Вооруженных сил Украины и противостояние россии в развязанной ею войне обходится нашему государству в около 2 триллионов гривен. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал сегодня на конференции послов Украины. По его словам, в мирное время доходная часть бюджета Украины составила 1,3 триллиона гривен. В настоящее время государство держится за счет финансовой поддержки партнеров, а также за счет грантов и кредитов.

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