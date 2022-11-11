День финансов: «Херсон — это Украина!», самые прибыльные банки по гривневым и долларовым депозитам, помощь ООН — Finance.ua
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День финансов: «Херсон — это Украина!», самые прибыльные банки по гривневым и долларовым депозитам, помощь ООН

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В пятницу, 11 ноября, Херсон возвращается под контроль Украины, а Президент Зеленский сообщил, что сейчас на фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов, которые помогут разблокировать Черное море и защитить зерновой коридор.
  • Также Укрпочта сегодня анонсировала запуск марки «Херсон — это Украина!».
День финансов: «Херсон — это Украина!», самые прибыльные банки по гривневым и долларовым депозитам, помощь ООН
ТОП-10 самых прибыльных банков по гривневым и долларовым депозитам. В третьем квартале клиентских денег в банках стало больше — преимущественно за счет привлечения средств от населения и корпораций. Эта тенденция усилится в ближайшее время. Ведь новые виды валютных депозитов, введенные НБУ, пользуются спросом у населения и способны влиять на общую статистику.
Повышенная денежная помощь ООН. ООН вместе с Благотворительным фондом «Право на защиту» приступили к денежным выплатам для украинцев. Они будут получать по 2200 грн в течение шести месяцев. Общая сумма помощи составляет 13 200 грн.
«Качели» на рынке недвижимости. В настоящее время стоимость жилья выросла на 40-50%. Строительство во время войны существенно подорожало, а покупательная способность резко упала.
Киев будет компенсировать 75% от стоимости генераторов. В Киеве будут компенсировать 75% стоимости генераторов, которые будут покупать ОСМД и ЖСК в многоквартирных домах на случай отключения электроэнергии.
Сейчас мы всей страной задумываемся, как устроена наша энергосистема, возможен ли полный блекаут? Что будет, если разрушения станут критическими, и как это повлияет на стоимость электроэнергии? Чтобы прояснить важные для жизни моменты, Finance.ua поговорил с экспертами:

Возможно ли оставить без света Украину🌃

Бизнес-лидеры спрогнозировали, как будут расти их компании в течение следующих лет. 85% руководителей мировых компаний уверены в перспективах роста своих организаций в течение следующих трех лет. 79% бизнес-лидеров украинских компаний уверены в жизнестойкости их организаций в течение следующих шести месяцев.
  • 300 предпринимателей получили первый транш помощи микрогрантов от EU4Business.
  • При этом эксперты дали прогноз, стоит ли сейчас покупать доллар.
По материалам:
Finance.ua
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