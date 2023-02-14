День финансов: «гривна — скорее благо, чем недостаток», упрощение для ввоза дронов, банковские переводы Вчера 17:45

Во вторник, 14 февраля, ♥ с любовью к нашим читателям мы подготовили новый материал о банковских переводах:

Новая программа с МВФ. Украина Украина надеется , что Международный валютный фонд утвердит новую программу с Украиной уже во втором квартале 2023 года. Первый транш может достигать 5 млрд долларов.

Отметим, что украинской экономике для функционирования в 2023 году требуется от 40 до 48 млрд долларов финансовой поддержки.

В НБУ оценили вероятность отмены фиксированного курса. Национальный банк Украины может Национальный банк Украины может вернуться к плавающему курсообразованию еще до окончания «периода высоких рисков безопасности». В настоящее время регулятор работает над соответствующей дорожной картой для постепенного ослабления валютных ограничений.

Также в НБУ ожидают увеличения поступлений от трудовых мигрантов в Украину.

в Ощадбанке напомнили о лимитах по расчетам картами, действующим во время войны.

Клиенты ПриватБанка перешли на цифровые сервисы: отделения проводят всего 3% платежей.

«Гривна — скорее благо, чем недостаток». Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук считает , что для Украины лучше иметь собственную валюту и автономную монетарную политику, чем спешить с переходом на евро.

Кого чаще всего ищут в Киеве через центр занятости. По данным пресс-службы, во время войны По данным пресс-службы, во время войны больше всего предложений работы в Киеве для рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями, учителей и водителей.

а польский портал по поиску работы в ІТ Just Join IT опубликовал исследование зарплат программистов на местном рынке.

Проверка законности выплат пенсионерам в Украине. Министерство финансов Украины Министерство финансов Украины разработало проект приказа «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания».

Также стало известно, как в парламенте хотят лучше мотивировать госслужащих.

Как изменились цены на авто в Украине. Эксперты Института исследований Эксперты Института исследований определили , как изменялись средние цены на популярные модели в январе 2023 года и что происходило с ними в регионах.

Правительство упростило ввоз дронов. Правительство приняло постановление, которое максимально ускорит и упростит ввоз товаров военного назначения. В частности, БПЛА и комплектующие на территории Украины. Это позволит нашим защитникам и защитницам оперативнее получать и использовать технологии на фронте.♥

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