День финансов: «гривна — скорее благо, чем недостаток», упрощение для ввоза дронов, банковские переводы
Во вторник, 14 февраля, ♥ с любовью к нашим читателям мы подготовили новый материал о банковских переводах:
Банковские переводы: если вы отправили деньги не туда. Удастся ли вернуть средства?
Новая программа с МВФ. Украина надеется, что Международный валютный фонд утвердит новую программу с Украиной уже во втором квартале 2023 года. Первый транш может достигать 5 млрд долларов.
- Отметим, что украинской экономике для функционирования в 2023 году требуется от 40 до 48 млрд долларов финансовой поддержки.
В НБУ оценили вероятность отмены фиксированного курса. Национальный банк Украины может вернуться к плавающему курсообразованию еще до окончания «периода высоких рисков безопасности». В настоящее время регулятор работает над соответствующей дорожной картой для постепенного ослабления валютных ограничений.
- Также в НБУ ожидают увеличения поступлений от трудовых мигрантов в Украину.
- в Ощадбанке напомнили о лимитах по расчетам картами, действующим во время войны.
- Клиенты ПриватБанка перешли на цифровые сервисы: отделения проводят всего 3% платежей.
«Гривна — скорее благо, чем недостаток». Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук считает, что для Украины лучше иметь собственную валюту и автономную монетарную политику, чем спешить с переходом на евро.
Кого чаще всего ищут в Киеве через центр занятости. По данным пресс-службы, во время войны больше всего предложений работы в Киеве для рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями, учителей и водителей.
- а польский портал по поиску работы в ІТ Just Join IT опубликовал исследование зарплат программистов на местном рынке.
Проверка законности выплат пенсионерам в Украине. Министерство финансов Украины разработало проект приказа «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания».
- Также стало известно, как в парламенте хотят лучше мотивировать госслужащих.
Как изменились цены на авто в Украине. Эксперты Института исследований определили, как изменялись средние цены на популярные модели в январе 2023 года и что происходило с ними в регионах.
Правительство упростило ввоз дронов. Правительство приняло постановление, которое максимально ускорит и упростит ввоз товаров военного назначения. В частности, БПЛА и комплектующие на территории Украины. Это позволит нашим защитникам и защитницам оперативнее получать и использовать технологии на фронте.♥
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