День финансов: грант в $1,25 млрд от США, новые правила пополнения счета, изменения в работе автошкол — Finance.ua

День финансов: грант в $1,25 млрд от США, новые правила пополнения счета, изменения в работе автошкол Сегодня 17:50

В понедельник, 31 июля, расскажем о новых правилах: безвизовых путешествий в ЕС, пополнения счета, работы автошкол.

$1,25 млрд от США. Сегодня Сегодня поступил очередной грант в размере $1,25 млрд от США через мультидонорский Целевой фонд Всемирного банка. Минфин уточнил, что в 2023 году Украина уже получила $8,45 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США, а в целом с начала полномасштабной войны в госбюджет страны поступило $20,4 млрд грантовых средств от США.

По данным Минфина, совокупный государственный долг Украины в первом полугодии 2023 года вырос на 15,6% или на $17,4 млрд в долларовом исчислении и составил $128,81 млрд. Это рекордный показатель.

Новые правила пополнения счета. Нацбанк с 1 августа меняет порядок проведения операций с наличными через платежные терминалы, который коснется также Нацбанк с 1 августа меняет порядок проведения операций с наличными через платежные терминалы, который коснется также пополнения мобильных счетов наличными. Обновленный порядок подразумевает обязательную идентификацию плательщика при пополнении мобильного счета. Она будет производиться двумя способами.

Проверка банков и небанковских учреждений. Нацбанк возобновил проведение плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора.

Объемы мошенничества с картами monobank. Только с марта 2023 года Только с марта 2023 года объемы мошеннических махинаций с картами monobank составили 111,4 млн грн при 80-процентном уровне противодействия. Самую большую долю в преступных действиях с картами составляют операции социального инжиниринга, фишинг, псевдоброкеры и псевдобиржи, выманивание данных, непредоставление товаров и услуг после получения оплаты.

Европа меняет правила безвизовых поездок. С 2024 года граждане 60 стран мира, которые путешествуют в одно из 30 государств Европы, должны будут перед путешествием С 2024 года граждане 60 стран мира, которые путешествуют в одно из 30 государств Европы, должны будут перед путешествием получить разрешение ETIAS . Разрешение привязано к паспорту путешественника и действует до трех лет или до истечения срока действия паспорта в зависимости от того, что наступит раньше. Стоимость разрешения составляет 7 евро.

Отметим, что глава Европейского инвестиционного банка считает, что Украина экономически конкурентоспособна — страну нельзя недооценивать, а в некоторых сферах украинцы и вовсе оставили далеко позади значительное количество стран ЕС.

Напомним, что 23 июня 2022 года Украина получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Журналисты сайта VisitUkraine выяснили, какие перспективы открывает вступление в ЕС, к чему бизнес должен подготовиться и к чему стремиться.

Восстановление Каховской ГЭС. Глава «Укргидроэнерго» Глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота говорит , что восстановление Каховской гидроэлектростанции после ее деоккупации займет шесть лет. Новая станция будет современной и значительно мощнее разрушенной. А сейчас, в течение двух лет, будут разрабатывать экспериментальный проект восстановления.

Новые возможности для водителей. В Украине В Украине вступил в силу закон , который предусматривает штрафы за нарушение подготовки водителей и разрешает самоподготовку для сдачи теоретических экзаменов на права.

Также украинские водители должны знать, какие документы им понадобятся при прохождении границы для выезда за пределы страны.

Экспорт IT-услуг продолжает падать. В первом полугодии 2023 года В первом полугодии 2023 года экспорт IT-услуг из Украины уменьшился на 9,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил $3,38 млрд. В IT Ukraine Association говорят, что в текущей ситуации рост IT-индустрии по результатам полугода был бы чудом.

Кстати, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об упрощении условий ведения бизнеса во время военного положения.

В свою очередь Кабинет Министров принял решение расширить программу «єРобота».

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