День финансов: Государственный реестр санкций, пенсионные выплаты ВПЛ, рост украинской экономики — Finance.ua

День финансов: Государственный реестр санкций, пенсионные выплаты ВПЛ, рост украинской экономики Сегодня 17:50

Пятница, 2 февраля. Украинцы перевыполнили план по поступлению налогов и купили рекордный за 11 лет объем валюты.

Как будет расти экономика в 2024—2026 годах. Экономика восстанавливалась в течение всего прошлого года. Несмотря на войну, экономический рост будет продолжаться и дальше. В 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, Экономика восстанавливалась в течение всего прошлого года. Несмотря на войну, экономический рост будет продолжаться и дальше. В 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прогнозируют в Национальном банке. В 2025—2026 годах рост экономики ускорится до 4−6% в год.

Кстати, депутаты Бундестага приняли государственный бюджет на 2024 год. На военную помощь Украине было выделено около 7,6 млрд евро.

Цены на бензин. Цены на топливо в Украине в 2023 году выросли всего на 2,7%. Национальный банк Цены на топливо в Украине в 2023 году выросли всего на 2,7%. Национальный банк прогнозирует , что в этом году цены будут расти более быстро. «Снижение мировых цен на нефть в конце года почти нивелировало эффект от возврата налогообложения горючего, действовавшего до вторжения», — отмечает регулятор.

Рекордный размер валюты за 11 лет. По По данным того же НБУ, украинцы в январе 2024 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,282 млрд долларов (в эквиваленте) и купили на 2,386 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,103 млрд долларов.

План по поступлению налогов. По По данным ГНС, в январе в государственный бюджет налогоплательщики уплатили 96 миллиардов гривен. Эта сумма на 7,3 млрд грн выше предполагаемых показателей.

Отметим, что обязывает всех украинцев платить налоги и сборы Статья 67 Конституции Украины. Тем, кто работает официально, переживать за уплату налогов не приходится, ведь в таком случае налоговым агентом выступает работодатель. Но облагается налогом не только зарплата. В новой статье рассказываем, как и какие налоги нужно платить украинцам в 2024 году:

Государственный реестр санкций. В Украине В Украине начал действовать Государственный реестр санкций, в котором уже есть 17 202 физических и юридических лица. Его создали для предоставления бесплатного публичного доступа граждан к актуальной и достоверной информации о субъектах, в отношении которых применены санкции.

Вместе с тем Фонд государственного имущества Украины приступил к процедуре приватизации 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», являющегося владельцем ТРЦ Ocean Plaza.

Законопроект об автогражданке. Налоговый комитет ВРУ Налоговый комитет ВРУ рекомендовал принять законопроект об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств во втором чтении и в целом. Законопроект предлагает постепенно повысить размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского союза.

Какие авто угоняют чаще всего. По По данным Опендатабот, за весь 2023 год в Украине было зафиксировано 1278 угонов автомобилей. Это почти на 90% меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано рекордное количество автоугонов — 12 448 авто. Самой популярной маркой среди автоугонщиков в прошлом году был ВАЗ. В топ также попали: ГАЗ, Volkswagen, Renault — 42 и Hyundai — 30.

Отметим, что эксперты портала auto. ria рассказали, какие документы следует взять на перерегистрацию.

Пенсионные выплаты ВПЛ. В Минсоцполитики В Минсоцполитики заявили , что если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц, который стал на учет как ВПЛ до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев), и по такой карте нет движения средств, пенсия такому лицу продолжает начисляться, но до момента выяснения обстоятельств пенсия не перечисляется такому лицу на его карточный счет.

42 новые профессии. Министерство экономики Министерство экономики сообщает , что на рынке труда появилось 42 новых профессии. Соответствующие изменения были внесены в Классификатор профессий. Больше всего изменений в сфере ІТ-технологий. В то же время из классификатора профессий были изъяты 9 устаревших названий профессий.

Наиболее и наименее коррумпированные страны Европы. Согласно последнему отчету Transparency International, коррупция в Западной Европе и Европейском Союзе ухудшается. Наименее коррумпированные страны мира: Дания, Финляндия и Новая Зеландия. Несколько высокопоставленных демократий, таких как Швеция, Нидерланды, Исландия и Соединенное Королевство, зафиксировали свои самые низкие результаты в годовом CPI с 2012 года.

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