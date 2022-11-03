День финансов: главные цифры госбюджета на 2023 год, сколько налогов заплатил бизнес — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: главные цифры госбюджета на 2023 год, сколько налогов заплатил бизнес

37
В среду, 3 ноября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о Государственном бюджете на 2023 год. Это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины:
  • уточненный прогноз номинального ВВП составляет 6 279,3 млрд грн (предыдущий прогноз — 6 399 млрд грн),
  • реальный рост ВВП — на уровне 3,2% (предыдущий прогноз — 4,6%)
  • корректировка предположений относительно обменного курса гривны к доллару США на конец 2023 г. — 45,8 грн/долл. США (предварительный прогноз — 50 грн/долл. США).
Кстати, в новом видео наш эксперт Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы и даст прогноз курса доллара и евро на период с 3 по 9 ноября.
Сколько налогов заплатил бизнес в бюджет во время войны. В январе-октябре текущего года поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета по платежам, контролируемым ГНС, составляют 575,7 млрд грн. Это на 87,6 млрд грн или на 17,9% больше, чем в январе-октябре 2021 года.
  • При этом впервые за последние полгода динамика регистрации новых бизнесов снизилась.
Устойчивость и стабильность бизнеса в условиях экстремальной неопределенности и бесконечного ряда форс-мажорных обстоятельств военного времени — это сверхсложная задача. 18 ноября в Киеве пройдет офлайн конференция FinTech Ukraine 2022. Лидеры экосистемы финтех Украины соберутся под одной крышей для обсуждения нынешних вызовов и реальных путей их преодоления с помощью технологий будущего.
Подробности о конференции и условиях участия — на сайте конференции по ссылке ниже. 👇

Узнать детали

День финансов: главные цифры госбюджета на 2023 год, сколько налогов заплатил бизнес
Отключения света. В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений (ГАО). Ограничения электроснабжения применяются ко всем категориям потребителей.
«Армия восстановления». Правительство предложило механизм привлечения всех, кто временно потерял работу, к «Армии восстановления» страны через выполнение ими общественно полезных работ, которые будут оплачены по меньшей мере на уровне минимальной заработной платы.
Цены на новостройки. По состоянию на конец октября в Украине работает 72% отделов продаж новостроек. Больше всего в Черкасской, Тернопольской и Черновицкой областях.
  • Также стало известно, сколько стоят квартиры в пригороде Киева в ноябре.
Кстати, в нашу редакцию обратились читатели с несколькими вопросами оплаты ЖКУ в условиях, если в квартире никто не проживает или в ней физически проживает меньше жильцов, чем зарегистрировано. Все ответы на вопросы читайте в нашей статье ниже:

Можно ли не платить за коммуналку, если в квартире никто не проживает 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.