День финансов: главные цифры госбюджета на 2023 год, сколько налогов заплатил бизнес — Finance.ua

День финансов: главные цифры госбюджета на 2023 год, сколько налогов заплатил бизнес Сегодня 17:30

В среду, 3 ноября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о Государственном бюджете на 2023 год. Это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины:

уточненный прогноз номинального ВВП составляет 6 279,3 млрд грн (предыдущий прогноз — 6 399 млрд грн),

составляет 6 279,3 млрд грн (предыдущий прогноз — 6 399 млрд грн), реальный рост ВВП — на уровне 3,2% (предыдущий прогноз — 4,6%)

корректировка предположений относительно обменного курса гривны к доллару США на конец 2023 г. — 45,8 грн/долл. США (предварительный прогноз — 50 грн/долл. США).

Кстати, в новом видео наш эксперт Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы и даст прогноз курса доллара и евро на период с 3 по 9 ноября.

Сколько налогов заплатил бизнес в бюджет во время войны. В январе-октябре текущего года В январе-октябре текущего года поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета по платежам, контролируемым ГНС, составляют 575,7 млрд грн. Это на 87,6 млрд грн или на 17,9% больше, чем в январе-октябре 2021 года.

При этом впервые за последние полгода динамика регистрации новых бизнесов снизилась.

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Отключения света. В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений (ГАО). Ограничения электроснабжения применяются ко всем категориям потребителей.

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Также стало известно, сколько стоят квартиры в пригороде Киева в ноябре.

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