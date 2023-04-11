День финансов: фотоотчет FinAwards-2023, обязательная реструктуризация кредитов для переселенцев, доплаты военным — Finance.ua

День финансов: фотоотчет FinAwards-2023, обязательная реструктуризация кредитов для переселенцев, доплаты военным Сегодня 17:45

Во вторник, 11 апреля, мы вспомнили, как награждали лучших из мира финансов. Так, недавно в Киеве состоялась шестая церемония награждения FinAwards — ежегодной всеукраинской премии, определяющей лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения и финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. Предлагаем посмотреть:

Депутаты освободили беженцев от необходимости декларировать полученную за границей помощь. Верховная Рада Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий освободить украинских беженцев от обязанности декларировать доходы, если они получали финансовую помощь за границей.

Также Рада одобрила обязательную реструктуризацию кредитов для переселенцев. В Украине вводят облегченные условия погашения кредитов для ряда внутренних переселенцев (ВПЛ) и жителей территорий, наиболее пострадавших от боевых действий.

Верховная Рада изменила закон об «инвестировании». Также Рада поддержала изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и Катаром.

НБУ готовится снизить проценты по микрокредитам. Нацбанк рассматривает возможность Нацбанк рассматривает возможность удешевить микрокредиты для населения. Одним из вариантов является введение фиксированной ставки.

Доплаты военным от 30 до 100 тысяч гривен. Верховная Рада Верховная Рада проголосовала за возвращение доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты вернут сотрудникам ГСЧС и полицейским. При этом в бюджете нет средств на ежемесячную выплату защитникам «возвращенных» 30 тыс. грн.

Повестки будут теперь вручать независимо от места учета: Кабмин расширил полномочия военкоматов.

В Украине планируется выпускать NFT-марки. На рассмотрении парламента находится законодательство, позволяющее выпускать NFT-марки в Украине. Этот закон позволит Украине стать одной из первых стран мира, которая запустит NFT-марки, а главное — собрать значительные средства на наши ВСУ, чтобы совсем скоро мы смогли выпустить цифровую марку, посвященную нашей победе, На рассмотрении парламента находится законодательство, позволяющее выпускать NFT-марки в Украине. Этот закон позволит Украине стать одной из первых стран мира, которая запустит NFT-марки, а главное — собрать значительные средства на наши ВСУ, чтобы совсем скоро мы смогли выпустить цифровую марку, посвященную нашей победе, сообщил гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский. В качестве примера он показал NFT-марку почты Швейцарии.

NovaPay публично разместит дебютный выпуск облигаций. Платежная система NovaPay из группы «Новая почта» 14 апреля Платежная система NovaPay из группы «Новая почта» 14 апреля начнет публичное размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций на сумму 100 млн грн.

Работа Новой почты на Пасху. В пасхальные дни Новая почта В пасхальные дни Новая почта будет работать по обычному графику. Об этом сообщает пресс-служба компании. «В воскресенье 16 апреля и в понедельник 17 апреля отделения Новой почты будут работать по своему обычному графику, без сокращений», — говорится в сообщении.

Беженцы на польском рынке труда. Граждане Украины . Граждане Украины восполнили дефицит кадров в сфере услуг и индустрии Польши. Об этом сообщает Миграционная платформа EWL. С марта по декабрь 2022 года предприниматели подали 784,5 тыс. заявлений на условиях упрощенного доступа к рынку труда на поручение работы гражданам Украины, прибывшим в страну после 24 февраля из-за полномасштабного вторжения.

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