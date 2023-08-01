День финансов: ФЛП вернули довоенные налоги, срок действия карт ПриватБанка продлили, а «єОселя» стала доступнее — Finance.ua

День финансов: ФЛП вернули довоенные налоги, срок действия карт ПриватБанка продлили, а «єОселя» стала доступнее Сегодня 17:50

С 1 августа украинцев ждут изменения во многих сферах. Главные из них:

Довоенные налоги. Сегодня вступает в силу закон об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Документ Сегодня вступает в силу закон об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Документ возвращает довоенные налоги и проверки бизнеса. По данным Опендатабот, почти 55 тысяч бизнесов в Украине находились на льготном 2% налогообложении до последнего дня. С сегодняшнего дня они теряют налоговую льготу.

В свою очередь ГНС разъяснила налоговые изменения с 1 августа.

Цены на газ. В августе начинается четвертый месяц действия базовых тарифных планов на природный газ для бытовых потребителей. Стоимость газа по сравнению с предыдущими месяцами снова В августе начинается четвертый месяц действия базовых тарифных планов на природный газ для бытовых потребителей. Стоимость газа по сравнению с предыдущими месяцами снова не изменится . В зависимости от компании цены на голубое топливо в августе будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

ПриватБанк продлил срок действия всех карт. ПриватБанк с 1 августа продлил ПриватБанк с 1 августа продлил период использования всех карт на два года. Клиентам не нужно сейчас перевыпускать карты, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте.

С 1 августа также меняются правила пополнения банковских карт через терминалы. Если раньше для того, чтобы пополнить карту, было достаточно выбрать нужный банк, а затем ввести 16-значный номер карты, то теперь порядок действий увеличивается. В новой статье Finance.ua подробно рассмотрел все детали нововведения:

Комбинация карт для максимального кешбэка в августе 🧐 Кроме того, напоминаем о нашем ежемесячном обзоре карт для кешбэка, в котором мы рассказываем о самых выгодных предложениях банков:

Кредиты на жилье под 7%. Отныне Отныне подать заявку на участие в программе «єОселя» могут ветераны войны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади. Условия участия в «єОселя» для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

Компенсация за уничтоженное жилье. Стартует второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии рф. С сегодняшнего дня владельцы такого жилья могут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Стартует второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии рф. С сегодняшнего дня владельцы такого жилья могут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение «Дія».

По данным Минрегиона, в рамках программы «єВідновлення» уже согласована выплата помощи 4806 заявителям на общую сумму 389 миллионов гривен.

Временная защита для беженцев в Чехии. МВД Чехии подало для согласования поправки к закону lex Ukraine, которые предусматривают продление временной защиты для украинских беженцев еще на год — то есть МВД Чехии подало для согласования поправки к закону lex Ukraine, которые предусматривают продление временной защиты для украинских беженцев еще на год — то есть до конца марта 2025 года . Там считают, что нынешнее течение полномасштабной войны в Украине пока не дает оснований полагать, что украинские беженцы смогут вернуться домой в ближайшем будущем.

Добавим, что украинцы, проживающие за границей и получающие выплаты как внутренне перемещенные лица, больше не должны были претендовать на эти средства с 1 августа. Но правительство отсрочило введение в действие этого новшества до 1 ноября 2023 года.

Экзамены для получения водительского удостоверения. С 1 августа С 1 августа отменены ограничения относительно количества попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения. Интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешной сдачи) должен составлять не менее 10 календарных дней.

В МВД также разъяснили, как впервые зарегистрировать подержанный автомобиль из-за границы.

Сервисный центр Baykar в Украине. В Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Документ о его строительстве заключен между Министерством обороны и турецкой компанией Baykar Makina. По словам госсекретаря Минобороны Украины Константина Ващенко, В Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Документ о его строительстве заключен между Министерством обороны и турецкой компанией Baykar Makina. По словам госсекретаря Минобороны Украины Константина Ващенко, центр будет создан в ближайшее время.

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