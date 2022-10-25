День финансов: финансовый «Рамштайн», быстрые переводы ПриватБанка, что такое ПВО — Finance.ua

День финансов: финансовый «Рамштайн», быстрые переводы ПриватБанка, что такое ПВО Сегодня 17:45

Во вторник, 25 октября, Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров создать «финансовый Рамштайн» для поддержки Украины — по аналогии с форматом, который инициировали США для предоставления Украине вооружения.

Также стало известно, что Всемирный банк выделил Украине 500 миллионов долларов на срочные нужды.

при этом Украина предлагает инвесторам проекты на $400 млрд.

США назвали сумму репараций, которые должен выплатить агрессор Украине.

ЕС предоставит Украине €1 млрд и 400 генераторов на восстановление энергосистемы.

Кстати, из-за частых ракетных ударов по Украине в последнее время системе ПВО уделяется много внимания в новостям. Но как обычному украинцу разобраться во всех тонкостях этой темы? Finance.ua исследовал, что такое ПВО, какие задачи решает и какими бывают системы ПВО:

ПриватБанк запустил быстрые переводы на карты «Простір». ПриватБанк ПриватБанк запустил услугу денежных переводов на карты национальной платежной системы «Простір» любого банка Украины. Теперь переводить средства на карты «Простір» можно в мобильном приложении Приват24 и веб-версии электронного банка.

«Укрпочта» приступила к выдаче разовой финансовой помощи. В «Укрпочте» заявили, что В «Укрпочте» заявили, что приступили к выплате единовременной помощи украинцам на освобожденных от оккупантов территориях. Размер выплаты составляет 2200 гривен, и их уже начали получать жители освобожденных населенных пунктов на Донбассе.

Актуальный график отключения света в Киеве. В Киеве во вторник, 25 октября, снова начались стабилизационные отключения электроэнергии для предотвращения аварий. График можно В Киеве во вторник, 25 октября, снова начались стабилизационные отключения электроэнергии для предотвращения аварий. График можно посмотреть здесь.

Кстати, потребление э/э в Украине с начала октября увеличилось на 10-12%.

Украина в ближайшие годы способна увеличить экспорт электроэнергии в ЕС.

Дефицит вакансий. Более трети украинских специалистов (35%) готовы перейти в рабочую профессию, Более трети украинских специалистов (35%) готовы перейти в рабочую профессию, свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua. Большинство специалистов, которые не могут найти работу по своей специальности, приобретают новую профессию или планируют это сделать в ближайшее время.

Аренда квартир. Рынок аренды Рынок аренды жилья сегодня является крайне неоднородным и спекулятивным. Дешевые квартиры уже кончились. А квартиры вблизи энергетических объектов сегодня настораживают потенциальных клиентов. Поэтому владельцы предлагают здесь большие скидки.

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