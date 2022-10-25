День финансов: финансовый «Рамштайн», быстрые переводы ПриватБанка, что такое ПВО — Finance.ua
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День финансов: финансовый «Рамштайн», быстрые переводы ПриватБанка, что такое ПВО

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Во вторник, 25 октября, Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров создать «финансовый Рамштайн» для поддержки Украины — по аналогии с форматом, который инициировали США для предоставления Украине вооружения.
Также стало известно, что Всемирный банк выделил Украине 500 миллионов долларов на срочные нужды.
  • при этом Украина предлагает инвесторам проекты на $400 млрд.
  • США назвали сумму репараций, которые должен выплатить агрессор Украине.
  • ЕС предоставит Украине €1 млрд и 400 генераторов на восстановление энергосистемы.
Кстати, из-за частых ракетных ударов по Украине в последнее время системе ПВО уделяется много внимания в новостям. Но как обычному украинцу разобраться во всех тонкостях этой темы? Finance.ua исследовал, что такое ПВО, какие задачи решает и какими бывают системы ПВО:

Что такое ПВО, из чего состоит и как работает 🧐

День финансов: финансовый «Рамштайн», быстрые переводы ПриватБанка, что такое ПВО
ПриватБанк запустил быстрые переводы на карты «Простір». ПриватБанк запустил услугу денежных переводов на карты национальной платежной системы «Простір» любого банка Украины. Теперь переводить средства на карты «Простір» можно в мобильном приложении Приват24 и веб-версии электронного банка.
«Укрпочта» приступила к выдаче разовой финансовой помощи. В «Укрпочте» заявили, что приступили к выплате единовременной помощи украинцам на освобожденных от оккупантов территориях. Размер выплаты составляет 2200 гривен, и их уже начали получать жители освобожденных населенных пунктов на Донбассе.
Актуальный график отключения света в Киеве. В Киеве во вторник, 25 октября, снова начались стабилизационные отключения электроэнергии для предотвращения аварий. График можно посмотреть здесь.
  • Кстати, потребление э/э в Украине с начала октября увеличилось на 10-12%.
  • Украина в ближайшие годы способна увеличить экспорт электроэнергии в ЕС.
Дефицит вакансий. Более трети украинских специалистов (35%) готовы перейти в рабочую профессию, свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua. Большинство специалистов, которые не могут найти работу по своей специальности, приобретают новую профессию или планируют это сделать в ближайшее время.
Аренда квартир. Рынок аренды жилья сегодня является крайне неоднородным и спекулятивным. Дешевые квартиры уже кончились. А квартиры вблизи энергетических объектов сегодня настораживают потенциальных клиентов. Поэтому владельцы предлагают здесь большие скидки.
По материалам:
Finance.ua
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