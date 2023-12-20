День финансов: финансовые потребности Украины на 2024 год, купля-продажа авто в «Дії», миллион дронов для армии — Finance.ua

День финансов: финансовые потребности Украины на 2024 год, купля-продажа авто в «Дії», миллион дронов для армии Сегодня 17:50

Среда, 20 декабря. За счет чего Украина снизила потребности во внешнем финансировании и как изменились зарплаты украинцев в этом году.

С 41 до 37,3. Потребность во внешнем финансировании на 2024 год Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось снизить с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов. В Минфине говорят, что сумму удалось уменьшить благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер. Сегодня также Украина получила 150 млн евро финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС.

Проценты по кредитам и депозитам. Председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов Председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов прогнозирует , что в Украине в 2024 году могут подешеветь кредиты. При благоприятных условиях ставки снизятся в среднем на 3−4%. Однако упадут и проценты по депозитам на 2−3%, хотя вклады все равно будут покрывать инфляцию.

Купля-продажа авто в «Дії». Сегодня в приложении «Дія» заработала одна из самых ожидаемых услуг для водителей — перерегистрация авто онлайн. На первом этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. Сегодня в приложении «Дія» заработала одна из самых ожидаемых услуг для водителей — перерегистрация авто онлайн. На первом этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов. По ссылке рассказываем, как получить услугу.

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Зарплаты украинцев в 2023 году. Как Как свидетельствуют данные Work.ua, в этом году средняя заработная плата выросла на 23% - с 15 000 грн в январе до 18 500 грн в ноябре. В то же время, 46% работодателей пока не планируют пересматривать размер зарплаты работников в следующем году.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что сейчас в украинской армии востребованы все профессии, ведь необходимо формировать новые бригады. Каждый желающий сейчас может выбрать себе профессию.

Данные Государственной службы занятости показывают, что показатель официальной безработицы в Украине снизился до очередного минимума. Количество зарегистрированных безработных в ноябре сократилось до 95,4 тысяч, среди которых 71,4 тысяч — женщины.

Миллион дронов для армии. Владимир Зеленский на своей пресс-конференции сделал амбициозное заявление: государство в 2024 году изготовит миллион дронов для армии. Как Владимир Зеленский на своей пресс-конференции сделал амбициозное заявление: государство в 2024 году изготовит миллион дронов для армии. Как прокомментировал это заявление министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин, эти цели достижимы. «Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается», — подчеркнул он.

Выплаты пенсионерам. В Минреинтеграции В Минреинтеграции сообщили , что Кабмин в ближайшее время продлит срок физической проверки пенсионеров в Ощадбанке на три месяца — до 1 апреля 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Долги по алиментам. По состоянию на начало декабря в Украине По состоянию на начало декабря в Украине зафиксировано 192 150 должников по алиментам. За 2 года войны с рф в Единый реестр должников добавилось около 11 847 новых должников. Пик новых должников по выплате алиментов пришелся на январь 2023 года, когда к перечню добавилось сразу 1258 должников в месяц.

Ремонты в метро Киев. С 8 декабря часть станций Синей ветки метро — от Лыбидской до Теремков — перестала работать. Там разгерметизировался тоннель, из-за чего часть подземки подтопило. Проблемы с уставшими мостами, метрополитеном в частности и системой общественного транспорта в целом начались давно. И теперь они стали вылезать боком. В новой статье расскажем о наземных маршрутах, системе компенсаций и бюджетных деньгах:

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