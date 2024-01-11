День финансов: факторы, влияющие на курс доллара, проценты по кредитам и депозитам, услуга инкассо в ПриватБанке — Finance.ua

День финансов: факторы, влияющие на курс доллара, проценты по кредитам и депозитам, услуга инкассо в ПриватБанке Сегодня 17:50

Четверг, 11 января. Почему растет курс доллара, и сколько могут продолжаться восстановительные работы между станциями «Демеевская» и «Лыбидская».

Что влияет на курс доллара. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал , что в конце 2023 года на валютный рынок Украины влиял фактор сезонности — спрос на доллары увеличился. В дальнейшем важными будут и другие факторы более фундаментального характера. НБУ продолжит сглаживать значительные курсовые колебания.

Также Николайчук объяснил, благодаря чему рост экономики Украины по итогам 2023 года мог превысить 5%.

В Нацбанке анонсировали планы по реализации смягчений на валютном рынке.

Кроме того, НБУ предлагает рассмотреть возможность дополнительного налогообложения некритического импорта.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, почему сейчас растет курс доллара и что с курсом будет дальше:

ПриватБанк изменил услугу по обмену долларов. Банкноты с признаками значительного износа Банкноты с признаками значительного износа могут быть обменены в «Привате». Банк отправляет средства в банк-корреспондент за границей (инкассо), а со своего клиента берет плату в размере 10%. Дополнительно нужно заплатить за проверку купюры на подлинность.

Проценты по кредитам и депозитам. По данным НБУ, в декабре 2023 года средние процентные ставки банков По данным НБУ, в декабре 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,7% годовых. Год назад они были на уровне 8,2%. Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7% до 1,0%. Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2023 г. в национальной валюте составили 33,7% годовых. За год ставки выросли на 4,3 п.п.

Законопроект о мобилизации. В четверг законопроект № 10 378 о мобилизации В четверг законопроект № 10 378 о мобилизации вернули на доработку в Кабмин. Все остальные четыре альтернативных законопроекта остаются в статусе представленных и в теории могут быть когда-нибудь рассмотрены.

Пенсии в Украине. По По данным ПФУ, средний размер пенсии за год вырос на 762,66 грн или на 16,5% до 5 385,25 грн. В то же время официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил около 5%. Как сообщил народный депутат, глава парламентского комитета налоговой политики Даниил Гетманцев, по предварительным расчетам, в 2024 году пенсии в Украине будут проиндексированы на 13%.

Судьба синей ветки киевского метро. Глава Офиса трансформаций Максим Бахматов Глава Офиса трансформаций Максим Бахматов заявил , что восстановительные работы в поврежденном тоннеле киевского метро между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» могут продолжаться от 2-х до 5-ти лет.

Напомним, что Кабинет Министров отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также на взыскание задолженности за ЖКУ. Он будет продолжаться только на оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия, а не по всей стране. Finance.ua решил разобраться, что предусматривает новое постановление правительства, и нужно ли платить за долги, накопленные за время полномасштабной войны:

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