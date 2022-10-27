День финансов: экстренные отключения электричества, закон об «электронном резидентстве», где хранить деньги — Finance.ua

День финансов: экстренные отключения электричества, закон об «электронном резидентстве», где хранить деньги Сегодня 17:50

В четверг, 26 октября, россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры. Из строя выведен ряд критически важных объектов. В результате в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. В Украине ввели экстренные отключения света.

ДТЭК Киевские электросети рассказали потребителям, как правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения.

Также стало известно, какие меры принимаются по областям ради тотальной экономии.

Закон об «электронном резидентстве». Президент Владимир Зеленский подписал закон 5270 об «электронном резидентстве». Согласно закону, специалист регистрируется в «Дії» и проходит финансовую проверку и проверку безопасности. Если все хорошо, он становится электронным резидентом — по факту электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП.

Закон об увеличении расходов бюджета на 387 миллиардов. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который увеличивает расходы общего фонда государственного бюджета на 2022 год более чем на 386 млн грн путем осуществления дополнительных внутренних заимствований.

А Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прокомментировал информацию в СМИ, что количество плательщиков НДС в Украине якобы сократилось до 80 тыс. По состоянию на 1 октября текущего года в реестре плательщиков НДС зарегистрирован 262 171 человек.

Международная поддержка Украины. К 27 октября объем международной К 27 октября объем международной поддержки украинского бюджета составил 752,3 млрд грн (в эквиваленте). Эта сумма на 10% больше всех поступлений от налогов и сборов, а также вдвое больше суммы, на которую НБУ профинансировал бюджет, и в 4,5 раза больше, чем удалось пополнить его с помощью военных облигаций.

Кстати, как заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, МВФ готов финансировать Украину с собственного спецсчета.

В ЕС предлагают новый пакет санкций против россии.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, сколько Украине потребуется ежемесячно социального обеспечения.

Ставки по депозитам для населения. В IV квартале 2022 года украинские банки ожидают В IV квартале 2022 года украинские банки ожидают увеличения объемов средств клиентов, особенно привлечений от домохозяйств. Стоимость таких обязательств будет расти. Банки отметили рост объема фондирования, несмотря на длительную войну. Три четверти респондентов отчитывались об увеличении объема средств домохозяйств и около 65% — объема депозитов корпораций.

При этом с начала года ФГВФЛ выплатил более 4,5 млрд грн вкладчикам ликвидируемых банков. Также банки оценили перспективы возобновления кредитования.

Кстати, Finance.ua подготовил статью о том, где лучше хранить сбережения тем, кто находится на временно оккупированных территориях, и что делать, когда придется прорываться на подконтрольные Украине территории.

Информацию мы проанализировали, выделили несколько ключевых моментов. Они, по нашему мнению, будут не только интересны, но и полезны тем, кто находится там. И кому, может быть, придется прорываться на подконтрольные территории.

🎥 Кстати, вышло новое видео на нашем YouTube-канале, в котором финансовый эксперт Алексей Козырев отвечает на следующие вопросы:

Что обещает Украине премьерство Риши Сунака?

Си Цзиньпин пошел на третий срок. Чего ждать миру и китайской экономике?

Также эксперт традиционно дает свой прогноз курса доллара и евро на неделю.

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