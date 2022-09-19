День финансов: "Единый портал вакансий", новый размер ЕСВ, доступная ипотека и военные облигации в "Дія" — Finance.ua

День финансов: "Единый портал вакансий", новый размер ЕСВ, доступная ипотека и военные облигации в "Дія" Сегодня 17:50

В понедельник, 19 сентября, расскажем, для чего правительство создало портал с вакансиями и когда все же откроются первые рестораны McDonald’s.

Курс доллара и валютная политика НБУ. По словам заместителя председателя Совета НБУ Василия Фурмана, По словам заместителя председателя Совета НБУ Василия Фурмана, ситуация на валютном рынке стабилизировалась, и в ближайшее время курс доллара по отношению к гривне не будет меняться. «Если послушать мнение экспертов, хорошо разбирающихся в макроэкономических аспектах, можно услышать, что в ближайшее время курс будет без изменений. Я также придерживаюсь этого мнения», — заявил Фурман.

Доступная ипотека под 3%. Кабинет Министров принял два постановления, позволяющих запустить обновленную Кабинет Министров принял два постановления, позволяющих запустить обновленную программу льготного ипотечного кредитования с октября. Функция подачи заявки на ипотеку появится в «Дія». Пока услуга находится в процессе разработки. Как говорит премьер-министр Денис Шмыгаль, с помощью программы доступной ипотеки государство стремится обеспечить сотни тысяч украинцев собственным комфортным жильем, и одновременно эта программа должна стать одним из драйверов восстановления экономики и отстройки Украины.

Также через «Дія» можно будет приобрести военные облигации. Каждый гражданин сможет заполнить заявку, выбрать вид военных облигаций и приобрести их. За время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военных облигаций на сумму более 100 млрд гривен.

«Единый портал вакансий». В Украине заработал инструмент, который облегчит поиск работы — В Украине заработал инструмент, который облегчит поиск работы — «Единый портал вакансий» . По словам министра экономики Юлии Свириденко, новый инструмент поможет и работодателям, и работникам и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. По ее словам, план восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет, так что «Единый портал вакансий» будет очень полезен и в будущем.

Кстати, по данным портала grc.ua, до войны жители западных населенных пунктов жаловались на нехватку вакансий. Однако сегодня на Западную Украину приходится 30% всех актуальных вакансий.

Также, по данным ПФУ, во втором квартале этого года самая большая зарплата, с которой уплачены страховые взносы, была в секторе «Государственное управление и оборона; обязательно социальное страхование», где она выросла на 59,6% до 30 257 гривен.

Новый размер ЕСВ с 1 декабря. С 1 декабря 2022 года, согласно Госбюджету на 2023 год, размер минимальной зарплаты увеличится на 200 гривен и составит 6700 грн. Соответственно увеличится и С 1 декабря 2022 года, согласно Госбюджету на 2023 год, размер минимальной зарплаты увеличится на 200 гривен и составит 6700 грн. Соответственно увеличится и размер налогов . Так, с 1 декабря 2022 г. при начислении зарплаты основному работнику нужно будет платить ЕСВ не ниже 1474 грн.

Выплаты соцпособий. В Украине В Украине упростили порядок выплат пенсий и социальных пособий жителям освобожденных территорий. Теперь жители территориальных общин, которые расположены в районе проведения военных действий и в деоккупированных населенных пунктах, могут подавать заявления на выплату пенсии или денежной помощи в органы Пенсионного фонда или социальной защиты через сельского, поселкового, городского голову или старосту.

Расходы госбюджета. По данным Минфина, расходы государственного бюджета за прошлый месяц составили 212,7 млрд грн. Больше всего По данным Минфина, расходы государственного бюджета за прошлый месяц составили 212,7 млрд грн. Больше всего государство тратило на зарплаты военнослужащих.

В то же время в НБУ сообщают, что бюджетные нужды даже с учетом отсроченных долговых выплат и дальше оцениваются в 4,5-5 млрд долларов в месяц до конца 2022 года.

Пенсионную реформу решили перенести. Кабмин предложил ввести обязательный Кабмин предложил ввести обязательный накопительный уровень пенсии с 1 января следующего после окончания военного положения года. За это время соответствующие министерства должны наработать всю нормативную базу, чтобы накопительная пенсия заработала вовремя.

McDonald’s объявил об открытии первых ресторанов с 20 сентября. Сначала 🍔 И напоследок хотим сообщить, чтос 20 сентября. Сначала заведения будут работать только на доставку , а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре. Первыми заработают McDelivery в трех ресторанах Киева — на проспекте Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.

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