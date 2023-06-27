День финансов: дополнительные выплаты военным, тарифы на электроэнергию для бизнеса, портрет беженца — Finance.ua

День финансов: дополнительные выплаты военным, тарифы на электроэнергию для бизнеса, портрет беженца Сегодня 17:50

Во вторник, 27 июня, речь шла о следующем:

Дополнительные выплаты военным. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину наши защитники получили право на доплаты к денежному С начала полномасштабного вторжения россии в Украину наши защитники получили право на доплаты к денежному обеспечению в размере 30 тысяч гривен или 100 тысяч гривен — если они непосредственно участвовали в боевых действиях. Однако с 2023 года выплату 30 тысяч гривен ограничили только определенными категориями военных.

Ущерб жилому фонду. В результате полномасштабного вторжения рф повреждено или В результате полномасштабного вторжения рф повреждено или уничтожено более 8,6% общей площади жилого фонда Украины. Сумма прямого ущерба составляет более 54 млрд долларов.

россия снова и снова терроризирует Украину ядерным шантажом. Возможных вариантов здесь несколько, однако наиболее реальны — по крайней мере, именно о них говорят чаще всего — два: применение россией тактического ядерного боезаряда и чрезвычайная ситуация на Запорожской АЭС. Мы исследовали, сколько стоит собрать тревожный чемоданчик на случай ядерного удара:

Основания для проверки бизнеса. В Государственной службе по труду Украины назвали случаи, при которых возможны проверки бизнеса во время войны. Инспекторы могут В Государственной службе по труду Украины назвали случаи, при которых возможны проверки бизнеса во время войны. Инспекторы могут устроить мониторинг по трем основаниям.

Тарифы на электроэнергию для бизнеса. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление, которым с 30 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

$22 миллиарда от Всемирного банка и стран-доноров. С начала полномасштабной войны Всемирный банк мобилизовал в поддержку Украины 34 млрд долларов, более 22 млрд долларов из этой суммы Киев уже получил. Об этом . С начала полномасштабной войны Всемирный банк мобилизовал в поддержку Украины 34 млрд долларов, более 22 млрд долларов из этой суммы Киев уже получил. Об этом шла речь во время рабочего визита в Вашингтон министра финансов Украины Сергея Марченко.

Сколько нужно откладывать, чтобы купить iPhone 14? В World of Statistics исследовали, сколько нужно откладывать с годовой зарплаты, чтобы купить новый iPhone в разных странах мира. Речь идет о смартфоне iPhone 14 Pro (128 ГБ), В World of Statistics исследовали, сколько нужно откладывать с годовой зарплаты, чтобы купить новый iPhone в разных странах мира. Речь идет о смартфоне iPhone 14 Pro (128 ГБ), вышедшем в продажу в сентябре 2022 года.

Украинские банки и беженцы — портрет потребителя. Большинство убегающих от войны, которые Большинство убегающих от войны, которые продолжают пользоваться украинскими банковскими картами, сейчас проживают в Польше (21%) и Германии (23%). Как показывают результаты исследования, 45% из них относятся к людям со средним уровнем материального благосостояния.

В НБУ дали прогноз, что будет с ценами в Украине. Замедление инфляции в Украине Замедление инфляции в Украине на протяжении последних месяцев было более стремительным, чем ожидал НБУ. Так, в мае она снизилась до 15,3% против 16,2% г/г, предусмотренных траекторией апрельского прогноза.

Также мы обновили рейтинг микрофинансовых организаций Украины 2 кв. 2023 года. Этот рейтинг отражает качество обслуживания компаний, которые выдают онлайн-кредиты на карту.

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