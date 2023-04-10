День финансов: доплата военным в 30 тыс. грн, повышение стоимости акцизных марок, возобновление экспорта электроэнергии в ЕС — Finance.ua

День финансов: доплата военным в 30 тыс. грн, повышение стоимости акцизных марок, возобновление экспорта электроэнергии в ЕС Сегодня 17:50

Понедельник, 10 апреля. Кабмин впервые с 2014 года повысил стоимость акцизных марок, а в «Укрэнерго» подвели итоги тяжелейшего отопительного сезона в истории страны.

Доплата военным. Верховная Рада проголосовала за возврат Верховная Рада проголосовала за возврат премии в 30 тысяч гривен военным, работникам ГСЧС и полицейским. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения. Как пояснил нардеп Ярослав Железняк, принятая правка возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий.

Кабмин повысил стоимость акцизных марок. Кабинет министров пересмотрел в сторону роста размер платы за . Кабинет министров пересмотрел в сторону роста размер платы за марки акцизного налога для алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. В правительстве объясняют, что стоимость марки акцизного налога решили поднять для покрытия расходов, связанных с их производством, хранением и реализацией. Ее размер не пересматривали с 2014 года.

Возобновление экспорта электроэнергии в ЕС. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, разрешающий начать процесс Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, разрешающий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. По его словам, самая сложная зима пройдена. Следующий шаг — открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.

Со своей стороны в «Укрэнерго» подвели итоги тяжелейшего отопительного сезона в истории страны.

Обновление в приложении monobank. monobank изменил настройки по monobank изменил настройки по проведению транзакций в интернете . В приложении удалили настройки суммы интернет-лимита в «Настройках безопасности» и изменили логику работы этой настройки.

ПриватБанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке.

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