День финансов: детали валютных «смягчений» от НБУ и планы правительства возвращать украинцев из-за границы — Finance.ua

День финансов: детали валютных «смягчений» от НБУ и планы правительства возвращать украинцев из-за границы Сегодня 17:50

Среда, 30 августа. Сколько стоит собрать первоклассника в школу, и какие главные проблемы и страхи украинцев.

Нацбанк разрешил продажу безналичной валюты населению. Как это отразится на курсе? Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО «Банк Авангард» Юрий Крохмаль Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО «Банк Авангард» Юрий Крохмаль прогнозирует , что разрешение НБУ для банков продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен в месяц приведет к тому, что наличный курс доллара будет снижаться и приближаться к официальному — 36,6 гривен.

ПриватБанк уже открыл продажу валюты в Приват24 в пределах установленных НБУ лимитов.

Банки начали поднимать в своих приложениях лимиты по конвертационным депозитам со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн.

Подробнее о том, что предусматривают новые смягчения от Нацбанка, рассказываем в новой статье:

Также добавим, что реализация новой Стратегии развития финансового сектора во время войны предусматривает индекс потребительских цен на уровне менее 15% и возможные отклонения наличного курса гривны к доллару от официального ниже 5%.

Новый пакет военной помощи США. Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере 250 миллионов долларов, в который входят боеприпасы, техника, запчасти и обучение. Общая сумма военной помощи США в Украине с начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года составляет около 44 миллиардов долларов.

Ставки по кредитам и депозитам. В Нацбанке заявляют, что весной и летом этого года банки активно повышали ставки по депозитам. Ставки по кредитам для бизнеса и населения тоже остаются высокими. Но в последующие годы кредитные ставки будут уменьшаться благодаря ожидаемому снижению рисков безопасности и дальнейшему замедлению инфляции, В Нацбанке заявляют, что весной и летом этого года банки активно повышали ставки по депозитам. Ставки по кредитам для бизнеса и населения тоже остаются высокими. Но в последующие годы кредитные ставки будут уменьшаться благодаря ожидаемому снижению рисков безопасности и дальнейшему замедлению инфляции, говорят в НБУ

Коррупция = госизмена. Появился первый законопроект. В Верховной Раде В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по приравниванию коррупции к госизмене на военное время. Коррупционерам будет светить 15 лет за решеткой или пожизненное с конфискацией имущества. Авторы документа — нардеп Дмитрий Разумков и его объединение в Раде.

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Главные проблемы и страхи украинцев. Как свидетельствуют результаты исследования компании «Нью Имидж Маркетинг Групп», украинцев сейчас Как свидетельствуют результаты исследования компании «Нью Имидж Маркетинг Групп», украинцев сейчас больше пугают высокие цены, потеря источников дохода и рост коммунальных тарифов, при этом ракетные обстрелы и возможный ядерный удар вызывают опасения у меньшего числа респондентов.

У ЕС есть предложение по использованию российских активов. Еврокомиссия в ближайшее время Еврокомиссия в ближайшее время сделает предложение по использованию замороженных активов рф. Оно будет юридически обоснованным и будет содержать позиции государств-членов ЕС. Ведомство сотрудничало с Советом ЕС по изучению различных путей решения этого вопроса.

Доплата в 50 тысяч для бойцов. Некоторые работники в Украине могут получить премии к зарплате, а военные за свой труд получат дополнительные выплаты, в том числе боевые в размере 50 тысяч. В Минобороны пояснили, что Некоторые работники в Украине могут получить премии к зарплате, а военные за свой труд получат дополнительные выплаты, в том числе боевые в размере 50 тысяч. В Минобороны пояснили, что прибавку получают военные, выполняющие боевые задания в составе органов военного управления, управляющие подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения.

1 сентября на пороге. Несмотря на войну, только в одной столице в этом году за парты сядут 25 тыс. первоклассников, что близко к показателям довоенных лет. Возникает вопрос: а сколько стоит собрать ребенка в школу? Стоимость школьных принадлежностей зависит от региона, типа школы, уровня обеспеченности заведения и его внутренних стандартов, дополнительных услуг и т. д. Finance.ua попытался найти «среднее арифметическое»:

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