День финансов: деньги на соцвыплаты в 2023 году, подготовка Киева к блэкауту, кредиты для малого бизнеса — Finance.ua

День финансов: деньги на соцвыплаты в 2023 году, подготовка Киева к блэкауту, кредиты для малого бизнеса Сегодня 17:50

В понедельник, 28 ноября, расскажем о решениях комитета Верховной Рады и о том, в какие банки малый бизнес может обратиться за помощью.

Деньги на зарплаты и пенсии в 2023 году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что государства-партнеры продолжают предоставлять нам мощную финансовую помощь. Надежными партнерами Украины являются Канада и страны Евросоюза. Благодаря этим государствам в Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что государства-партнеры продолжают предоставлять нам мощную финансовую помощь. Надежными партнерами Украины являются Канада и страны Евросоюза. Благодаря этим государствам в украинском бюджете будут деньги на социальные выплаты, в том числе зарплаты и пенсии.

Отмена налоговых льгот для игорного бизнеса. Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении изменения в Налоговый кодекс относительно запрета нахождения Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении изменения в Налоговый кодекс относительно запрета нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения 2%. «Весь игорный бизнес сразу должен будет перейти на полную ставку налогообложения», — заявил Даниил Гетманцев.

Также комитет ВР рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении законопроект о списании кредитов на жилье и авто, которое было повреждено или разрушено во время войны.

Обход санкций. Совет Европейского Союза Совет Европейского Союза принял решение о внесении обхода санкций в список преступлений. После принятия решения Еврокомиссия предложит директиву с правилами по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.

Донаты на ВСУ. По данным Опендатабота, в дни массированных обстрелов гражданской инфраструктуры украинцы активнее По данным Опендатабота, в дни массированных обстрелов гражданской инфраструктуры украинцы активнее поддерживали ВСУ . Только за октябрь пожертвования на три популярных благотворительных фонда страны — United24, «Повернись живим» и Фонд Притулы — составили 1,5 миллиарда гривен.

Стоимость monobank. Как рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский, Как рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский, продажа monobank за $1 млрд консорциуму инвесторов могла бы вывести банк на IPO и увеличить его стоимость до $3 млрд. Однако некоторые акционеры monobank отказались от сделки.

Гороховский также сообщил, что monobank готов к сценарию полного блэкаута. По его словам, при полном блэкауте оплаты должны будут принимать магазины, работающие на генераторах. Однако такие услуги, как, например, оформление рассрочек или кредитов, переводы денег по телефону будут недоступны.

блэкауте в Киеве. Мэр города Виталий Кличко рассказал, что Кстати, о. Мэр города Виталий Кличко рассказал, что Киев готовится ко всему . Уже есть алгоритм действий даже при эвакуации. Полной эвакуации, как он указал, не будет. Возможно, будет частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы.

ДТЭК Киевские электросети в свою очередь сообщили, что сегодня пытаются подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки.

По мнению экспертов, потери банков от войны и блэкаута превысят 100 млрд грн.

Закрытые данные. С момента закрытия в Украине более сотни С момента закрытия в Украине более сотни публичных реестров прошло 9 месяцев. YouControl сделал опрос, каких временно закрытых данных больше всего не хватает украинцам. 43% респондентов ответили, что нуждаются в информации о местонахождении организаций, участников, директоров предприятий и т.д. На втором месте респондентам не хватает финансовой отчетности компаний.

Отметим, что после начала полномасштабной войны с россией представители малого бизнеса столкнулись с невиданными ранее вызовами: пострадали рабочие помещения, эвакуация, нехватка средств. Не все банки отнеслись с пониманием к потребностям малого бизнеса. Однако есть и те, кто не покинул предпринимателей в это непростое время. Finance.ua узнал, в какие банки малый бизнес может обратиться за помощью:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.