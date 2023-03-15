День финансов: дело «долга Януковича», прогнозы курса доллара в 2023 году, что будет с тарифами на воду — Finance.ua

День финансов: дело «долга Януковича», прогнозы курса доллара в 2023 году, что будет с тарифами на воду Сегодня 17:50

Среда, 15 марта. Какой курс доллара в Украине прогнозируют эксперты разных организаций, и сколько сейчас можно заработать на депозите?

Дело «долга Януковича». Верховный суд Великобритании вынес Верховный суд Великобритании вынес решение в пользу Украины по делу о выпущенных при президентстве Викторе Януковиче еврооблигациях на сумму 3 млрд долларов. Иск теперь будет передан на полное судебное разбирательство для расследования российской агрессии.

Пессимистический и оптимистический прогнозы курса доллара в 2023 году. Эксперты разных организаций Эксперты разных организаций озвучили сценарии курса доллара в Украине. Аналитики представили следующие прогнозы: Concorde Capital — прогнозируют доллар по 36,6 грн на конец года, самый оптимистический прогноз; Oxford Economics — 39 грн/долл.; Dragon Capital — 43 грн/долл.; IER/GET — 42 грн/долл.; Morgan Stanley — 45 грн/долл., самый пессимистический прогноз; Sense Bank — 43 грн/долл.; ICU — 40,2 грн/долл.

Новые тарифы на воду. На сайте НКРЭКУ появилось постановление о слушании о повышении тарифов центрального водоснабжения и водоотведения. Сами повышения будут проходить поэтапно с апреля по июль 2023 года. В среднем стоимость услуг На сайте НКРЭКУ появилось постановление о слушании о повышении тарифов центрального водоснабжения и водоотведения. Сами повышения будут проходить поэтапно с апреля по июль 2023 года. В среднем стоимость услуг планируется увеличить на 15% . Как пояснили в Ассоциации «Укрводоканалэкология», основными причинами вероятного подорожания водоснабжения является рост стоимости электроэнергии, реагентов, материалов.

Также говорят о том, что в начале следующей недели в ряде регионов можно завершать отопительный сезон из-за потепления.

Рынок микрокредитов реформируют. Нацбанк готовит существенные изменения на Нацбанк готовит существенные изменения на рынке микрофинансового кредитования . Как рассказал глава НБУ Андрей Пышный, во-первых, будет установлен максимальный размер реальной дневной процентной ставки — не более 0,8% в день (сегодня это значение для микрокредитов достигает в среднем 3,5%). Во-вторых, НБУ хочет получить мандат на право установления минимальных требований к процессу проверки кредитоспособности заемщика финансовыми компаниями.

Кстати, правительство оптимизировало государственные программы «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%». Постановление предусматривает отмену компенсационных ставок по кредиту и компенсационного вознаграждения по лизингу на уровне 0% годовых.

что касается депозитов, то из-за повышения нормативов обязательного резервирования крупные банки вынуждены бороться за вкладчиков, пересматривая свои депозитные предложения. Так, сразу шесть финучреждений , то из-за повышения нормативов обязательного резервирования крупные банки вынуждены бороться за вкладчиков, пересматривая свои депозитные предложения. Так, сразу шесть финучреждений повысили доходность депозитов в гривне.

Национализация банков подсанкционных владельцев. Народные депутаты внесли в парламент законопроект по усовершенствованию процедуры Народные депутаты внесли в парламент законопроект по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Речь идет об упрощении процедуры национализации банков, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями

Льготное растаможивание авто. В Верховной Раде предложили разрешить В Верховной Раде предложили разрешить льготный ввоз транспортных средств в Украину для участников боевых действий. Инициаторы проекта закона предлагают освободить от уплаты налогов ввоз на территорию Украины одного автомобиля каждым участником боевых действий.

Перед тем как покупать подержанный автомобиль, следует проверить, не попадал ли он в ДТП, чтобы потом не иметь неприятных последствий. О том, как проверить авто на участие в ДТП, рассказываем здесь.

OpenAI официально представил GPT-4. Компания OpenAI официально представила свою новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4, способного воспринимать информацию не только текстом, но и визуально. «Мы потратили 6 месяцев, чтобы сделать GPT-4 более безопасным и более согласованным. По нашим внутренним оценкам, GPT-4 на 82% реже реагирует на запросы по запрещенному контенту и на 40% чаще дает фактические ответы, чем GPT-3.5», — рассказали в компании.

Работа Glovo во время войны. Испанская компания Glovo заработала в Украине еще в октябре 2018 года. Именно с Украины сервис начал свой путь в страны Восточной Европы. Finance.ua решил пообщаться с гендиректором Glovo в Украине по поводу вызовов и возможностей, которые раскрыла война. Расспросили и о курьерах, сотрудничестве с малым бизнесом, конкурентах, планах в условиях неопределенности:

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