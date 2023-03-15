День финансов: дело «долга Януковича», прогнозы курса доллара в 2023 году, что будет с тарифами на воду — Finance.ua

День финансов: дело «долга Януковича», прогнозы курса доллара в 2023 году, что будет с тарифами на воду
Среда, 15 марта. Какой курс доллара в Украине прогнозируют эксперты разных организаций, и сколько сейчас можно заработать на депозите?
Дело «долга Януковича». Верховный суд Великобритании вынес решение в пользу Украины по делу о выпущенных при президентстве Викторе Януковиче еврооблигациях на сумму 3 млрд долларов. Иск теперь будет передан на полное судебное разбирательство для расследования российской агрессии.
Пессимистический и оптимистический прогнозы курса доллара в 2023 году. Эксперты разных организаций озвучили сценарии курса доллара в Украине. Аналитики представили следующие прогнозы: Concorde Capital — прогнозируют доллар по 36,6 грн на конец года, самый оптимистический прогноз; Oxford Economics — 39 грн/долл.; Dragon Capital — 43 грн/долл.; IER/GET — 42 грн/долл.; Morgan Stanley — 45 грн/долл., самый пессимистический прогноз; Sense Bank — 43 грн/долл.; ICU — 40,2 грн/долл.
Новые тарифы на воду. На сайте НКРЭКУ появилось постановление о слушании о повышении тарифов центрального водоснабжения и водоотведения. Сами повышения будут проходить поэтапно с апреля по июль 2023 года. В среднем стоимость услуг планируется увеличить на 15%. Как пояснили в Ассоциации «Укрводоканалэкология», основными причинами вероятного подорожания водоснабжения является рост стоимости электроэнергии, реагентов, материалов.
- Также говорят о том, что в начале следующей недели в ряде регионов можно завершать отопительный сезон из-за потепления.
Рынок микрокредитов реформируют. Нацбанк готовит существенные изменения на рынке микрофинансового кредитования. Как рассказал глава НБУ Андрей Пышный, во-первых, будет установлен максимальный размер реальной дневной процентной ставки — не более 0,8% в день (сегодня это значение для микрокредитов достигает в среднем 3,5%). Во-вторых, НБУ хочет получить мандат на право установления минимальных требований к процессу проверки кредитоспособности заемщика финансовыми компаниями.
- Кстати, правительство оптимизировало государственные программы «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%». Постановление предусматривает отмену компенсационных ставок по кредиту и компенсационного вознаграждения по лизингу на уровне 0% годовых.
А что касается депозитов, то из-за повышения нормативов обязательного резервирования крупные банки вынуждены бороться за вкладчиков, пересматривая свои депозитные предложения. Так, сразу шесть финучреждений повысили доходность депозитов в гривне.
Национализация банков подсанкционных владельцев. Народные депутаты внесли в парламент законопроект по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Речь идет об упрощении процедуры национализации банков, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями
Льготное растаможивание авто. В Верховной Раде предложили разрешить льготный ввоз транспортных средств в Украину для участников боевых действий. Инициаторы проекта закона предлагают освободить от уплаты налогов ввоз на территорию Украины одного автомобиля каждым участником боевых действий.
- Перед тем как покупать подержанный автомобиль, следует проверить, не попадал ли он в ДТП, чтобы потом не иметь неприятных последствий. О том, как проверить авто на участие в ДТП, рассказываем здесь.
OpenAI официально представил GPT-4. Компания OpenAI официально представила свою новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4, способного воспринимать информацию не только текстом, но и визуально. «Мы потратили 6 месяцев, чтобы сделать GPT-4 более безопасным и более согласованным. По нашим внутренним оценкам, GPT-4 на 82% реже реагирует на запросы по запрещенному контенту и на 40% чаще дает фактические ответы, чем GPT-3.5», — рассказали в компании.
Работа Glovo во время войны. Испанская компания Glovo заработала в Украине еще в октябре 2018 года. Именно с Украины сервис начал свой путь в страны Восточной Европы. Finance.ua решил пообщаться с гендиректором Glovo в Украине по поводу вызовов и возможностей, которые раскрыла война. Расспросили и о курьерах, сотрудничестве с малым бизнесом, конкурентах, планах в условиях неопределенности:
Марина Павлюк: курьеры в Glovo сегодня могут зарабатывать до 30 тысяч 🚲
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