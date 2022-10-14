День финансов: дело Альфа-Банка, реестр поврежденного имущества, 17 млрд евро замороженных российских активов — Finance.ua

День финансов: дело Альфа-Банка, реестр поврежденного имущества, 17 млрд евро замороженных российских активов Сегодня 18:00

Пятница, 14 октября. Фридман готов передать Альфа-Банк государству, а Маск отказывается финансировать услуги Starlink в Украине.

Дело Альфа-Банка. Совладелец банка Михаил Фридман Совладелец банка Михаил Фридман направил письмо главе НБУ Андрею Пышному, в котором подтвердил готовность докапитализировать финансовое учреждение на $1 млрд, а в случае решения правительства или Национального банка о необходимости передачи контроля в банке государству или другому акционеру, акционеры готовы безвозмездно передать его акции.

Нацбанк призывает FATF включить россию в «черный список». Регулятор призывает Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег исключить российскую федерацию из стран-членов и включить в «черный список FATF». Регулятор призывает Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег исключить российскую федерацию из стран-членов и включить в «черный список FATF». Решения должны быть приняты в ответ на нарушение рф основополагающих принципов международного права.

Доходность депозитов. Новый глава НБУ Андрей Пышный считает действующую учетную ставку НБУ, которая составляет 25% годовых, адекватной, и пообещал сохранить ее пока на текущем уровне. Сохранение ключевой ставки НБУ на текущем уровне будет означать, что на депозитную политику банков будут влиять другие факторы, Новый глава НБУ Андрей Пышный считает действующую учетную ставку НБУ, которая составляет 25% годовых, адекватной, и пообещал сохранить ее пока на текущем уровне. Сохранение ключевой ставки НБУ на текущем уровне будет означать, что на депозитную политику банков будут влиять другие факторы, считают эксперты

Наличные с карт «Простір» разрешили снимать на кассах. Каждый держатель карты национальной платежной системы «Простір» сможет получить наличные деньги на кассе во всех магазинах, аптеках, АЗС и других торговых сетях, предоставляющих такую услугу. Максимальный лимит — Каждый держатель карты национальной платежной системы «Простір» сможет получить наличные деньги на кассе во всех магазинах, аптеках, АЗС и других торговых сетях, предоставляющих такую услугу. Максимальный лимит — 6000 гривен за одну операцию

Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Сейчас через применение Дія и ЦПАУ подано почти 300 тысяч заявок о разрушенном жилье. Это более 19 миллионов квадратных метров, которые можно зафиксировать. При этом власти ожидают, что реальная цифра повреждений значительно больше. Глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк рассказала, Сейчас через применение Дія и ЦПАУ подано почти 300 тысяч заявок о разрушенном жилье. Это более 19 миллионов квадратных метров, которые можно зафиксировать. При этом власти ожидают, что реальная цифра повреждений значительно больше. Глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк рассказала, как будет работать реестр поврежденного и уничтоженного имущества после принятия соответствующего законопроекта.

Шуляк также сообщила, что парламент работает над рядом законопроектов, которые помогут быстро, эффективно и прозрачно восстановить разрушенную инфраструктуру и жилье украинцев.

Заморожены российские активы более чем на 17 млрд евро. В странах Евросоюза заморожено В странах Евросоюза заморожено 17,4 млрд евро банковских активов российского происхождения. 90% этих фондов приходится на семь государств-членов. Как заявил член Еврокомиссии по юстиции Дидье Рейндерс, важно настаивать на том, чтобы все государства-члены правильно применяли санкции, и чтобы они корректно докладывали комиссии о полных суммах, которые можно заморозить.

Кабмин запретил всем государственным заказчикам производить закупки у поставщиков, связанных с россией или беларусью. Это касается как органов власти, так и учреждений и предприятий.

Квартиры в Украине будут продавать по-новому. Спрос на новостройки упал на 90%. Украинцы боятся делать долгосрочные инвестиции. По мнению аналитиков, активизировать рынок, пока идет война, невозможно. С такими перспективами рынка новостроек согласны и нардепы. Именно поэтому их предлагают частично Спрос на новостройки упал на 90%. Украинцы боятся делать долгосрочные инвестиции. По мнению аналитиков, активизировать рынок, пока идет война, невозможно. С такими перспективами рынка новостроек согласны и нардепы. Именно поэтому их предлагают частично освободить от налогов

Маск отказывается финансировать услуги Starlink в Украине. В SpaceX заявили, что не могут больше В SpaceX заявили, что не могут больше финансировать работу Starlink в Украине . Компания направила письмо в Пентагон, в котором просит взять финансирование на себя. Как утверждают в SpaceX, на оплату услуг требуется более $120 млн до конца этого года и около $400 млн в следующем году.

Программные РРО. Регистратор расчетных операций — термин в украинском законодательстве, определяющий фискальный кассовый аппарат как средство государственного контроля за обращением безналичных и наличных средств, учетом товаров, регистрацией оказанных услуг и расчетными операциями. В новом материале Finance.ua разбирался, какие есть виды, кто и когда из предпринимателей должен его использовать, и в чем преимущества программного РРО:

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