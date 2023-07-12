День финансов: декларация о гарантиях безопасности для Украины, перевыполнение бюджета на 10 млрд грн — Finance.ua

День финансов: декларация о гарантиях безопасности для Украины, перевыполнение бюджета на 10 млрд грн Сегодня 17:50

Во вторник, 12 июля, речь шла о следующем:

Страны G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Украина получила «мощные оборонные договоренности» и согласованную странами G7 Совместную декларацию поддержки. Главный тезис Декларации — Украина получила «мощные оборонные договоренности» и согласованную странами G7 Совместную декларацию поддержки. Главный тезис Декларации — безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Сама декларация является рамочным общим документом, пояснил Ермак. Следующий шаг — заключение системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.

Зеленский рассказал, доволен ли результатами саммита НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что результаты саммита НАТО для Украины хорошие, однако с приглашением Украины в Альянс они были бы идеальными.

Правительство внесло изменения в порядок выплат переселенцам. Кабинет Министров Украины внес Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц. Для всех внутриперемещенных лиц, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 г. будет автоматически продлена выплата пособия еще на 6 мес., до конца января 2024 г.

Налоги 10−10−10. 84% представителей бизнеса, опрошенных в рамках исследования Института экономического лидерства, так или иначе поддерживают проект 84% представителей бизнеса, опрошенных в рамках исследования Института экономического лидерства, так или иначе поддерживают проект налоговой реформы, известной как реформа 10−10−10. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством InfoSapiens в формате глубинных интервью.

Главные вызовы НБУ, если война будет продолжаться и в 2024 году. В Международном валютном фонде В Международном валютном фонде предполагают , что активная фаза войны будет продолжаться до первой половины 2024 года. В случае худшего сценария программа МВФ предусматривает больший пакет финансовой поддержки. По их словам, на случай реализации пессимистического сценария программа МВФ предусматривает больший пакет финансовой поддержки — уже не 115 млрд долл., а 140 млрд долл.

Вакансии: на кого повышенный спрос. Из-за полномасштабной войны в Украине в 2022 году зафиксировали рекордный уровень Из-за полномасштабной войны в Украине в 2022 году зафиксировали рекордный уровень безработицы . По данным Национального банка, без работы осталось почти 3,2 миллиона граждан. Уже сейчас ситуация на рынке труда постепенно налаживается. Однако страна нуждается в специалистах в медицинской и социальной сферах, поэтому Кабмин решил увеличить госзаказ на их подготовку в учебных заведениях.

Количество вакансий растет: кого сейчас ищут работодатели в Украине. Киевская область стала лидером по количеству вакансий и впервые пересекла отметку в 30,1 тыс., что составляет почти треть от общего количества

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