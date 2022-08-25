День финансов: Цифры Независимости, новые правила помощи льготникам — Finance.ua

День финансов: Цифры Независимости, новые правила помощи льготникам Сегодня 17:50

Четверг, 25 августа: мы продолжаем публикацию серии новостей Цифры Независимости:

Страны, куда мы поставляем агропродукции больше всего. В 2021 году Украина экспортировала агропродукцию на 27,8 млрд дол. — это 41% общеукраинского экспорта. Если сравнивать с годом до того, показатель В 2021 году Украина экспортировала агропродукцию на 27,8 млрд дол. — это 41% общеукраинского экспорта. Если сравнивать с годом до того, показатель вырос на четверть.

Когда в Украине появились МФО. Понятие «микрозаем» в Украине появилось в 2011 году. С тех пор микрофинансовые организации начали Понятие «микрозаем» в Украине появилось в 2011 году. С тех пор микрофинансовые организации начали стремительно развиваться в Украине. Кредиты тогда выдавали преимущественно наличными, а доля онлайна составляла менее 10%.

monobank увеличивает с 1 сентября комиссию за снятие наличных денег: что будет в «ПриватБанке» и «Ощадбанке».

Также в ПриватБанке рассказали, как пополнить карту ПриватБанка за границей.

Сколько жилья было введено в эксплуатацию в Украине с 2000 года. В Украине с момента полномасштабного вторжения россии застройщики сдали в эксплуатацию 385 тысяч м2 жилья. И хотя количество инвестиционных сделок на первичном рынке все еще ощутимо ниже довоенного, но застройщики В Украине с момента полномасштабного вторжения россии застройщики сдали в эксплуатацию 385 тысяч м2 жилья. И хотя количество инвестиционных сделок на первичном рынке все еще ощутимо ниже довоенного, но застройщики пытаются возвращаться к завершению строительства своих объектов во всех областях, где нет боевых действий.

Самые большие проблемы для малого бизнеса во время войны. UA Business Global UA Business Global провела исследование , чтобы узнать, как предприниматели борются и побеждают на экономическом фронте.

При этом в Украине с начала вторжения россии открылось почти 150 тысяч новых бизнесов.

Новые правила для льготников. Кабинет Министров внес изменения в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы. В Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, теперь будут Кабинет Министров внес изменения в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы. В Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, теперь будут включаться данные по фактическому местонахождению льготника.

Starlink снизил стоимость подписки в Украине. Собственно терминалы спутникового интернета от Starlink стоят $499. Однако после покупки приходится платить также и за ежемесячную подписку, которая стоит $100. Теперь Starlink Собственно терминалы спутникового интернета от Starlink стоят $499. Однако после покупки приходится платить также и за ежемесячную подписку, которая стоит $100. Теперь Starlink решили снизить цену своих услуг для украинцев.

Кстати, Фонд Сергея Притулы приобрел спутник финской компании ICEYE. Это стартап, основанный в 2014 году, занимающийся разработкой микроспутников. Мы исследовали, на что он способен и зачем его покупать?

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