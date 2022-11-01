День финансов: что ждет украинцев с ноября, варианты финансирования Украины, проект бюджета на 2023 год в финальной редакции — Finance.ua

День финансов: что ждет украинцев с ноября, варианты финансирования Украины, проект бюджета на 2023 год в финальной редакции Сегодня 17:35

Во вторник, 1 ноября стало известно, что ждет украинцев с сегодняшнего дня — все подробности по ссылке.

Еврокомиссия озвучила варианты финансирования Украины. Европейская комиссия подготовила варианты, посредством которых государства-члены ЕС могут финансово поддержать Украину в условиях войны. Как стало известно, ЕС Европейская комиссия подготовила варианты, посредством которых государства-члены ЕС могут финансово поддержать Украину в условиях войны. Как стало известно, ЕС хочет привлечь до 18 миллиардов евро в виде кредитов и грантов, чтобы помочь профинансировать около половины ожидаемого дефицита бюджета Украины в 2023 году.

ЕС также готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита.

Проект бюджета на 2023 год в финальной редакции. Кабинет Министров принял Кабинет Министров принял проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов. Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов. "Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагаем увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн. Расходы будут составлять 2,6 трлн грн. Приоритет № 1 — безопасность и оборона.

также стало известно, что председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко уходит из «Нафтогаза». Кабмин уволил его с должности главы компании.

Отключение света. Для устранения последствий атак россиян сегодня, 1 ноября, будет отключено электроснабжение всех категорий потребителей в Киеве и нескольких областях. «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны.

В Киеве возобновили водоснабжение, но дефицит электроэнергии остается.

В Кабмине рассказали, как обстрелы энергетической инфраструктуры повлияют на экономику Украины.

Тарифы на электроэнергию. Правительство Правительство продлило действие спецобязанностей на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года — таким образом, тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона. Кабинет Министров одобрил постановление, предусматривающее продление специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии.

а в Минсоцполитики ответили, можно ли получить субсидию, если потерял работу во время войны.

Ожидание бизнеса. Бизнес в Украине ухудшил свои ожидания по поводу работы из-за массовых обстрелов по энергетическим мощностям, последствия войны и снижение реальных доходов населения сдерживают восстановление экономики. Об этом Бизнес в Украине ухудшил свои ожидания по поводу работы из-за массовых обстрелов по энергетическим мощностям, последствия войны и снижение реальных доходов населения сдерживают восстановление экономики. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) Национального банка.

Эскизы новых марок Укрпочты. Укрпочта приступила к голосованию за новую марку военного времени, которую планируют выпустить к Новому году. Как сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, самыми популярными оказались марки, за которые голосует большинство украинцев, и те, которые что-то предрекают. Как проголосовать за свой вариант — Укрпочта приступила к голосованию за новую марку военного времени, которую планируют выпустить к Новому году. Как сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, самыми популярными оказались марки, за которые голосует большинство украинцев, и те, которые что-то предрекают. Как проголосовать за свой вариант — читайте здесь.

№ 2 Колядники и украинский воин

Кстати, «хайповые» монеты не всегда приносят прибыль. Например, вложил деньги в криптомонету, а через несколько месяцев потерял всю сумму из-за обесценивания монеты. Так почему «хайповые» монеты не всегда приносят прибыль и как не попасть на «скам» и найти монету, которая будет дорого стоить. Об этом и больше рассказываем в новом материале Finance.ua:

Охрана неба или что такое ПВО. В последнее время системе ПВО уделяется много внимания в новостях. Но как обычному украинцу разобраться во всех тонкостях этой темы? Finance.ua расскажет об этом в новом видео 👇

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