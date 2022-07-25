День финансов: что принесет новый курс доллара, помощь от Красного Креста, зарплаты для мобилизованных — Finance.ua

День финансов: что принесет новый курс доллара, помощь от Красного Креста, зарплаты для мобилизованных Сегодня 17:50

Понедельник, 25 июля: сколько украинцев получит деньги от КК, и что принесет новый курс доллара?

Помощь от Красного Креста. Как сообщил Константин Кошеленко, заместитель министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Минсоцполитики передали Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине реестр с 62 702 заявлениями о выплате помощи. Ее получат люди Как сообщил Константин Кошеленко, заместитель министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Минсоцполитики передали Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине реестр с 62 702 заявлениями о выплате помощи. Ее получат люди таких категорий.

Средний заработок для мобилизованных. По словам народного депутата Украины Павла Фролова, автора принятого и подписанного президентом закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации трудовых отношений» (№ 7251), мобилизованные работники в Украине на время призыва По словам народного депутата Украины Павла Фролова, автора принятого и подписанного президентом закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации трудовых отношений» (№ 7251), мобилизованные работники в Украине на время призыва теряют гарантию сохранения среднего заработка, поскольку это большая нагрузка на бизнес.

Кстати, группа народных депутатов предлагает вернуть в законодательство норму о сохранении средней заработной платы по месту работы мобилизованным на военную службу работникам и ввести механизм государственной компенсации расходов на оплату труда таких работников на время призыва.

средней заработной платы по месту работы мобилизованным на военную службу работникам и ввести механизм государственной компенсации расходов на оплату труда таких работников на время призыва. При этом министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал вручение повесток военнообязанным лицам призывного возраста.

НБУ внес изменения в положение о лицензировании банков. В частности, изменениями в В частности, изменениями в Положение НБУ определил, что любые документы могут подаваться в Национальный банк как в бумажном, так и в электронном виде.

Новые правила при сдаче на водительские права. С 24 июля изменился механизм подготовки и переподготовки водителей. Теперь чтобы получить водительское удостоверение, украинцам необходимо будет . С 24 июля изменился механизм подготовки и переподготовки водителей. Теперь чтобы получить водительское удостоверение, украинцам необходимо будет сделать 5 шагов.

Что будет с долларом после повышения официального курса НБУ. По словам главы аналитического департамента ИК Concorde Capital Александра Паращия, после решения НБУ поднять официальный курс на 25% до 36,57 гривны за доллар рыночный курс По словам главы аналитического департамента ИК Concorde Capital Александра Паращия, после решения НБУ поднять официальный курс на 25% до 36,57 гривны за доллар рыночный курс должен стабилизироваться . Для этого понадобится несколько недель.

😎 Кстати, Finance.ua проанализировал 6 главных факторов относительно того, что принесет новый валютный курс для Украины и украинцев. Об этом говорится в нашем новом материале -

Meta запускает учебный центр поддержки для украинского бизнеса. Центр предлагает . Центр предлагает онлайн-обучение , инструменты и ресурсы, которые помогут управлять бизнесом в военное время. Более 20 курсов Blueprint и обучающая платформа Meta Boost, которые помогут овладеть навыками владения компанией и будут проводить онлайн-встречи для предпринимателей.

Зарплаты и инфляция. Средняя Средняя зарплата в июле по вакансиям во всех областях Украины составляет 22 460 грн. Незначительное повышение зарплат наблюдается в большинстве западных областей Украины, кроме Львова и области.

Кстати, Finance.ua разбирался, есть ли смысл хранить деньги на депозите, что происходит на рынке и какие прогнозы:

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