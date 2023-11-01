День финансов: что изменится в Украине с ноября, НБУ продал рекордные $3,3 млрд, Украина выполнила очередной «маяк» МВФ — Finance.ua

День финансов: что изменится в Украине с ноября, НБУ продал рекордные $3,3 млрд, Украина выполнила очередной «маяк» МВФ Сегодня 17:50

Сегодня мы исследовали, что изменится в Украине с 1 ноября. Украинцев ждут такие изменения, как новый порядок компенсаций за полностью уничтоженное жилье, новые строительные нормы, а также новые правила контроля на таможне и другое.

Расходы на оборонный сектор Украины. С 2014 года они были катастрофически недостаточны, что и привело, собственно, к тому, что начало войны наше государство встретило фактически без боеспособных войск. Мы подготовили новую статью:

Бизнес ухудшил оценку результатов своей деятельности. Об этом Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который ежемесячно рассчитывает Национальный банк, за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года.

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Украина выполнила очередной «маяк» МВФ. Кабмин Кабмин утвердил состав наблюдательного совета ООО «Оператора газотранспортной системы Украины»: трех независимых членов и одного представителя государства.

Адаптация валютного рынка. Какие ограничения планирует послаблять НБУ? Как происходит адаптация валютного рынка к управляемой гибкости курса и что будет с кредитованием. Об этом Какие ограничения планирует послаблять НБУ? Как происходит адаптация валютного рынка к управляемой гибкости курса и что будет с кредитованием. Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в ходе «СЕО Саммита» Forbes Ukraine.

НБУ продал рекордные $3,3 млрд после отмены фиксированного курса. Национальный банк в октябре 2023 года продал на межбанке Национальный банк в октябре 2023 года продал на межбанке рекордный объем валюты с июня 2022 года. НБУ в октябре продал $3,351 млрд, купил — $14 млн. Таким образом, чистая продажа составила $3,337 млрд.

Также НБУ работает над тем, чтобы добавить карту с отделениями Power Banking в «Дію».

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Марки, посвященные работникам Укрзализныци. «Укрпочта» начинает выпуск марки в серии «Героические профессии», посвященной работникам Укрзализныци. Об этом сообщил директор компании Игорь Смелянский. Он добавил, что «Укрпочта» начинает выпуск марки в серии «Героические профессии», посвященной работникам Укрзализныци. Об этом сообщил директор компании Игорь Смелянский. Он добавил, что купить марку, открытку и конверт можно в отделениях Укрпочты и онлайн.

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