День финансов: что будет с зарплатами, Маск купил Twitter, электроприборы, которые можно включать в часы пик — Finance.ua

День финансов: что будет с зарплатами, Маск купил Twitter, электроприборы, которые можно включать в часы пик Сегодня 17:42

В пятницу, 28 октября, собрали ответы на следующие вопросы:

Что будет с зарплатами? По прогнозам НБУ , номинальные зарплаты в Украине в 2022 году упадут на 12,3%, реальные (с учетом инфляции) — на 26,9%. В 2023 году ожидается рост номинальных зарплат на 32,8%, реальных — на 4,6%.

Как свидетельствуют результаты опроса кадрового портала grc.ua, каждая десятая компания планирует постепенное повышение зарплат до довоенного уровня. 2% компаний готовятся к дальнейшему сокращению заработных плат в течение следующих 6 месяцев.

Как изменятся графики отключения света? В ДТЭК пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева. Продолжительность ограничений В ДТЭК пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева. Продолжительность ограничений может возрасти до шести часов . Новые графики будут подготовлены в течение одного-двух дней.

Отметим, что 28 октября по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Киеве продолжили экстренные отключения света.

В Министерстве энергетики поделились полезными советами по экономии энергии.

Изменятся ли тарифы на воду? Во многих областях Украины уже начался отопительный сезон, а значит, теперь платежки украинцев будут несколько больше. Однако в следующем месяце тарифы на воду не будут меняться. Согласно закону о замораживании цен на коммунальные услуги, расценки не могут пересматриваться до конца войны, а также в течение 6 месяцев после ее окончания. Во многих областях Украины уже начался отопительный сезон, а значит, теперь платежки украинцев будут несколько больше. Однако в следующем месяце тарифы на воду не будут меняться. Согласно закону о замораживании цен на коммунальные услуги, расценки не могут пересматриваться до конца войны, а также в течение 6 месяцев после ее окончания. В материале по ссылке рассказываем о тарифах на воду в разных городах Украины.

Как присоединиться к бета-тестированию услуги «єОселя»? Сегодня стартовала запись на бета-тест программы льготных государственных кредитов на жилье — «єОселя». В приложении «Дія» можно будет подать заявление об участии в программе єОселя и получить предварительное решение о согласовании суммы кредита без похода в банк. Сегодня стартовала запись на бета-тест программы льготных государственных кредитов на жилье — «єОселя». В приложении «Дія» можно будет подать заявление об участии в программе єОселя и получить предварительное решение о согласовании суммы кредита без похода в банк. Приобщиться к бета-тесту можно при нескольких условиях.

Что делать человеку, который получил в наследство вклад в ликвидируемом банке? Выплата гарантированного возмещения наследникам вкладчиков ликвидируемых банков производится по результатам рассмотрения индивидуальных обращений. Так, наследнику для получения средств необходимо отправить в Фонд Выплата гарантированного возмещения наследникам вкладчиков ликвидируемых банков производится по результатам рассмотрения индивидуальных обращений. Так, наследнику для получения средств необходимо отправить в Фонд определенный перечень документов

Как избежать двойного налогообложения? Согласно отчету ООН UNHCR по состоянию на 24 октября нашу страну покинули около 11,5 млн человек. Вернулось 6,9 млн. Многим следует разбираться с особенностями получения доходов по месту жительства, локальных систем налогообложения, а также возникновения налогового резидентства. За разъяснениями мы обратились к юристу Татьяне Некрасовой, волонтеру БФ Yellowblue Force Foundation, которая прокомментировала некоторые важные моменты:

Зачем Маск купил Twitter? Илон Маск 27 октября опубликовал в Twitter письмо для рекламодателей, в котором подтвердил, что Илон Маск 27 октября опубликовал в Twitter письмо для рекламодателей, в котором подтвердил, что окончательно купил Twitter . «Причина, по которой я покупаю Twitter, заключается в том, что для будущей цивилизации важно иметь общую цифровую платформу, на которой можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере, не прибегая к жестокости», — заявил Маск.

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