День финансов: что будет с отоплением, работа банков в случае эвакуации, самые дорогие с/х земли — Finance.ua

День финансов: что будет с отоплением, работа банков в случае эвакуации, самые дорогие с/х земли
В понедельник, 7 ноября стало известно, что украинские банки сохранили доходность, несмотря на войну, а в НБУ рассказали, что может повлиять на фиксированный курс гривны к доллару.
Как будут работать банки в случае эвакуации жителей Киева. Глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что при любых условиях банковская система, системно важные банки будут функционировать там, где это необходимо, с тем объемом операций, которые будет необходимо предоставлять, поскольку ситуация с безопасностью — приоритет.
- Также НБУ анонсировал начало работы еще одной миссии МВФ в Украине.
- А экономист назвал важное условие, которое спасет гривну.
Где в Украине самые дорогие с/х земли. По состоянию на конец октября 2022 года стоимость одного гектара земли достигла 37 867 грн за гектар. Интересно, что, несмотря на войну, цены несколько выросли — в соответствующий период прошлого года один гектар земли стоил 36 562 грн.
Стоимость аренды квартир в Киеве. За месяц — с 6 октября по 5 ноября — стоимость аренды квартир в Киеве выросла на 1 122 грн, или на 8,71%. Если в начале прошлого месяца в среднем аренда квартир стоила 12 878 грн, то сейчас — 14 000 грн.
Новые тарифы на парковку. В столице установлены новые тарифы на парковку автомобилей. Тарифы на пользование площадками КП «Киевтранспарксервис» действуют с 7 ноября.
Украинцам разрешили не получать пластиковые водительские права и техпаспорт. В Украине 14 декабря вступят в силу изменения, согласно которым провести регистрацию автомобиля или оформить водительское удостоверение можно будет без использования пластиковых бланков.
Аварийное отключение света. Аварийные отключения электроэнергии будут продолжаться в течение двух недель. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, ДТЭК не удается экономить электроэнергию, потому что люди начинают заниматься всеми домашними делами в промежуток, когда дают свет.
- При этом компания-поставщик электроэнергии Yasno объяснила, почему адресов некоторых новостроек нет в графиках почасовых отключений света.
Рынок труда. В Украине стали реже предлагать работу ІТ-специалистам. Кандидаты с опытом работы меньше года снизили свои ожидания на 575 долларов. А синьоры увеличили на 454 у.е.
Отопление в Украине. Этот отопительный сезон будет самым сложным за последние 30 лет. Впрочем, представители местных властей готовятся ко всем возможным сценариям. Finance.ua решил разобраться в теме, чтобы предотвратить волну паники.
Что будет с отоплением в Украине 🏢
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