День финансов: что будет с отоплением, работа банков в случае эвакуации, самые дорогие с/х земли — Finance.ua

День финансов: что будет с отоплением, работа банков в случае эвакуации, самые дорогие с/х земли Сегодня 17:45

В понедельник, 7 ноября стало известно, что украинские банки сохранили доходность, несмотря на войну, а в НБУ рассказали, что может повлиять на фиксированный курс гривны к доллару.

Как будут работать банки в случае эвакуации жителей Киева. Глава Национального банка Андрей Пышный Глава Национального банка Андрей Пышный заявил , что при любых условиях банковская система, системно важные банки будут функционировать там, где это необходимо, с тем объемом операций, которые будет необходимо предоставлять, поскольку ситуация с безопасностью — приоритет.

Также НБУ анонсировал начало работы еще одной миссии МВФ в Украине.

А экономист назвал важное условие, которое спасет гривну.

Где в Украине самые дорогие с/х земли. По состоянию на конец октября 2022 года стоимость одного гектара земли достигла 37 867 грн за гектар. Интересно, что, несмотря на войну, цены несколько По состоянию на конец октября 2022 года стоимость одного гектара земли достигла 37 867 грн за гектар. Интересно, что, несмотря на войну, цены несколько выросли — в соответствующий период прошлого года один гектар земли стоил 36 562 грн.

Стоимость аренды квартир в Киеве. За месяц — с 6 октября по 5 ноября — стоимость аренды квартир в Киеве За месяц — с 6 октября по 5 ноября — стоимость аренды квартир в Киеве выросла на 1 122 грн, или на 8,71%. Если в начале прошлого месяца в среднем аренда квартир стоила 12 878 грн, то сейчас — 14 000 грн.

Новые тарифы на парковку. В столице В столице установлены новые тарифы на парковку автомобилей. Тарифы на пользование площадками КП «Киевтранспарксервис» действуют с 7 ноября.

Украинцам разрешили не получать пластиковые водительские права и техпаспорт. В Украине 14 декабря В Украине 14 декабря вступят в силу изменения, согласно которым провести регистрацию автомобиля или оформить водительское удостоверение можно будет без использования пластиковых бланков.

Аварийное отключение света. Аварийные отключения электроэнергии будут продолжаться Аварийные отключения электроэнергии будут продолжаться в течение двух недель. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, ДТЭК не удается экономить электроэнергию, потому что люди начинают заниматься всеми домашними делами в промежуток, когда дают свет.

При этом компания-поставщик электроэнергии Yasno объяснила, почему адресов некоторых новостроек нет в графиках почасовых отключений света.

Рынок труда. В Украине стали реже В Украине стали реже предлагать работу ІТ-специалистам. Кандидаты с опытом работы меньше года снизили свои ожидания на 575 долларов. А синьоры увеличили на 454 у.е.

Отопление в Украине. Этот отопительный сезон будет самым сложным за последние 30 лет. Впрочем, представители местных властей готовятся ко всем возможным сценариям. Finance.ua решил разобраться в теме, чтобы предотвратить волну паники.

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