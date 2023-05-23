День финансов: четвертый транш от ЕС, обмен водительского удостоверения в "Дії", будущее банковской системы Украины — Finance.ua

День финансов: четвертый транш от ЕС, обмен водительского удостоверения в "Дії", будущее банковской системы Украины Сегодня 17:50

Вторник, 23 мая. Сегодня миссия МВФ в Украине начала работу и ЕС выделил 1,5 млрд евро.

Новый транш от Евросоюза. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро . Это четвертая выплата пакета макрофинансовой помощи «плюс», общая сумма которого составляет 18 млрд евро в этом году.

Также Евросоюз должен подготовить новый многолетний пакет макрофинансовой помощи Украине на период после 2023 года.

Миссия МВФ в Украине приступила к работе. Миссия Международного валютного фонда в Украине приступила к работе. Представители фонда оценят прогресс власти при выполнении условий программы. Речь идет о Миссия Международного валютного фонда в Украине приступила к работе. Представители фонда оценят прогресс власти при выполнении условий программы. Речь идет о 4-летней программе EFF на $15,6 млрд, утвержденной в конце марта. Она станет частью крупного пакета поддержки от стран G7 на $115 млрд в течение действия программы.

Обмен водительского удостоверения в «Дії». С сегодняшнего дня в «Дії» С сегодняшнего дня в «Дії» можно заменить водительское удостоверение в несколько кликов. Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.

Переход Украины в расчетах на евро. Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что наша Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что наша экономика мигрирует в еврозону . По ее словам, доля евро в торговых расчетах постепенно увеличивается. Украина географически находится в зоне евро, потому это выгодно.

Курс наличной гривны самый крепкий с начала года. Как говорят аналитики ICU , за последнюю неделю курс наличной гривны усилился примерно на 0,5%, или 20 копеек, до 37,1−37,7 грн/долл., что является максимумом с начала года. В целом с начала года укрепление составляет более 7%, или примерно 3 грн.

Потери бизнеса во время войны. Как свидетельствуют Как свидетельствуют результаты опроса ЕБА , малый и средний бизнес все больше испытывает негативное влияние экономических последствий российской агрессии. За последние полгода в МСБ существенно выросли потери, вызванные войной. Никаких убытков пока не понесли только 6% предпринимателей, хотя еще в октябре без потерь работали 10%.

Будущее банковской системы Украины. Глава НБУ Андрей Пышный говорит, что Глава НБУ Андрей Пышный говорит, что украинская банковская система прибыльна и устойчива, ее функционирование бесперебойно. Он подчеркнул, что на сегодняшний день регулятор не видит существенных системных рисков для банковской системы нашей страны.

Повышение тарифов для облэнерго. НКРЭКУ НКРЭКУ повысила тарифы на распределение электрической энергии для большинства облэнерго, это решение станет основой для пересмотра тарифов для населения. В зависимости от класса напряжения тарифы для облэнерго с июня будут увеличены с 7% до 34%. С июля расценки будут еще больше в среднем на 23%.

Рынок труда в Украине. Директор по коммуникации по поиску работы Work.ua Максим Пилипенко рассказал, что в настоящее время Директор по коммуникации по поиску работы Work.ua Максим Пилипенко рассказал, что в настоящее время работодатели чаще всего ищут менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, водителей, бухгалтеров и поваров. В то же время украинцы чаще всего оставляют отклики на вакансии диджитал-профессий.

Игра на опережение. Во Львовской области энергетики уже разработали Во Львовской области энергетики уже разработали графики отключения света на лето. В компании отмечают, что никаких распоряжений от «Укрэнерго» о введении графиков отключений света пока нет. Но их могут применять из-за возможного дефицита мощности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.