День финансов: будущее в ЕС, шаг к цифровому безвизу, спецрежим налогообложения — Finance.ua

День финансов: будущее в ЕС, шаг к цифровому безвизу, спецрежим налогообложения Сегодня 17:50

В среду, 15 ноября, речь шла о следующем:

Будущее в ЕС. Европейская комиссия дала «зеленый свет» переговорам о членстве Украины в Европейская комиссия дала «зеленый свет» переговорам о членстве Украины в Евросоюзе . На саммите в декабре решения должны политически утвердить лидеры всех стран-членов (хотя некоторые уже обещают блокировать).

Шаг к цифровому безвизу. Кабмин Кабмин поддержал постановление, которым определяется механизм признания иностранных доверительных услуг в Украине. Это ускорит интеграцию нашего государства в Единый цифровой рынок ЕС.

Экономический рост — почти 5%. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Немецко-Украинской конференции муниципальных партнерств заявил, что, несмотря и агрессию рф, Украина Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Немецко-Украинской конференции муниципальных партнерств заявил, что, несмотря и агрессию рф, Украина обеспечивает экономический рост — около 5% в год.

При этом Еврокомиссия значительно улучшила прогноз роста экономики Украины.

Сколько времени украинские айтишники тратят на поиск работы. Сейчас 66% украинских айтишников Сейчас 66% украинских айтишников считают , что найти новую работу им сейчас было бы сложно, и многие остаются на позиции или проекте, хотя хотели бы сменить место работы.

В Украине сейчас служат около 5000 айтишников. Сколько специалистов забронировано и как изменилась ситуация за полгода.

Спецрежим налогообложения. Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о внедрении в Украине специального налогового режима для неофициально занятых лиц представляет собой не столько инициативу введения нового налога на доходы, сколько предлагает льготы для лиц, имеющих независимые профессии. Об этом Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о внедрении в Украине специального налогового режима для неофициально занятых лиц представляет собой не столько инициативу введения нового налога на доходы, сколько предлагает льготы для лиц, имеющих независимые профессии. Об этом заявил глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Жилищные субсидии будут предоставляться по-новому. Кабинет министров изменил порядок Кабинет министров изменил порядок предоставления населению жилищных субсидий. Теперь Пенсионный фонд будет назначать выплаты по декларативному принципу.

Кстати, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обяжет бытовых потребителей обслуживать внутридомовые газовые сети в многоквартирных домах за свой счет. Это и станет третьей платежкой за газ, ведь сейчас мы отдельно получаем платежки за топливо и его доставку.

Доставка водительского удостоверения на отделение Укрпочты. С сегодняшнего дня в Дії можно заказать обмен или восстановление водительского удостоверения с доставкой на отделение Укрпочты или курьером на дом. Об этом С сегодняшнего дня в Дії можно заказать обмен или восстановление водительского удостоверения с доставкой на отделение Укрпочты или курьером на дом. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Также в Украине изменилась стоимость платных номерных знаков.

При этом украинцы ежедневно платят штрафы почти на 1,5 миллиона гривен.

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