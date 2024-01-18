День финансов: блокировка денег банками, штрафы за отсутствие РРО, льготы для некоторых автомобилей — Finance.ua

День финансов: блокировка денег банками, штрафы за отсутствие РРО, льготы для некоторых автомобилей Сегодня 17:50

В четверг, 18 января, в Раде спрогнозировали, сколько Украина спокойно проживет без финансовой помощи Запада и предложили источник для финансирования обороны ЕС и Украины.

300 млрд евро. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как бы он Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как бы он потратил замороженные российские активы, если бы у него был доступ. По его мнению, делить их на частные и государственные нет смысла.

Международные партнеры в прошлом году обеспечили около 400 млрд грн расходов на социальную сферу.

Киев выделит 500 млн грн на закупку дронов для армии.

Новый iPhone — это роскошь. В «Слуге народа» В «Слуге народа» предлагают облагать налогом покупку нового iPhone и платить больше налогов с зарплаты в 20 000 грн. Такие идеи высказала народный депутат от фракции «Слуга народа» и председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

Механизм зачисления НДФЛ. В Украине хотят В Украине хотят изменить механизм зачисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Сейчас рассматриваются несколько подходов, хотя предпочтение отдается «европейскому» варианту.

Штрафы за отсутствие РРО. С 1 октября для бизнеса снова заработали С 1 октября для бизнеса снова заработали штрафы за неприменение кассовых аппаратов (РРО/ПРРО). За последние три месяца прошлого года налоговая выявила 9100 нарушений и оштрафовала бизнес на 136,1 млн грн. Больше всего нарушителей — в сфере торговли.

В Киеве подорожала аренда квартир. Мадиана стоимости аренды двухкомнатных квартир в Киеве увеличилась на 6%. Об этом данные статистики приложения для поиска аренды квартир Bird. Мадиана стоимости аренды двухкомнатных квартир в Киеве увеличилась на 6%. Об этом свидетельствуют данные статистики приложения для поиска аренды квартир Bird.

Растаможка. Верховная Рада 16 января Верховная Рада 16 января приняла законопроект № 10 321−1 о внесении изменений в Налоговый кодекс о приведении некоторых норм в соответствие с Законом Украины «О Таможенном тарифе Украины» и уточнении отдельных положений. Так, от уплаты НДС будут освобождены несколько транспортных средств, в частности, «газовые» тягачи, грузовые электромобили и ретро-автомобили.

Убытки от кибератаки на Киевстар. Кибератака рф на мобильный оператор «Киевстар» в декабре прошлого года Кибератака рф на мобильный оператор «Киевстар» в декабре прошлого года будет стоить компании около 3,6 миллиарда гривен дохода. Однако оператор потеряет их в результате отмены для своих клиентов месячной платы за предоставление услуг в качестве компенсации.

Кстати, в последнее время стали появляться сообщения о том, что банки выдвинули к своим клиентам новое требование: указать максимальный объем финансовых операций по всем счетам, который клиент планирует проводить в течение месяца. Что это значит, с чем связано и что делать, чтобы не потерять доступ к средствам — в новой статье:

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