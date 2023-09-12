День финансов: бизнес улучшил прогнозы на 2024 год, как изменится курс доллара, деньги за разоблачение взяточника — Finance.ua

День финансов: бизнес улучшил прогнозы на 2024 год, как изменится курс доллара, деньги за разоблачение взяточника
Во вторник, 12 сентября, рассматривались следующие вопросы:
Польша продлила запрет на импорт украинского зерна. Польша продлила запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Украина готовит цифровизацию учета в войсках. Конкретные нужды боевых бригад должны быть обеспечены максимально быстро. Министерство обороны сейчас перезапускает систему учета. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.
Вето на законопроект о е-декларировании. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о возобновлении электронного декларирования во время военного положения. Документ был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября наложил вето на законопроект о е-декларировании. Документ оставляет реестры закрытыми еще на год.
- Также Президент Владимир Зеленский заявил, что «морально» готов к тому, что экономику Украины придется переводить на «военные рельсы», если война на истощение затянется, а поддержка со стороны союзников станет слабее.
Персональные социальные карточки. В Украине запустят персональные социальные карточки для жителей четырех областей. Речь идет о проекте системы электронного кейс-менеджмента. Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович. Человек обращается за социальной помощью, информация попадает в кейс-менеджер, с помощью планшета он оценивает, что нужно человеку и что ему может предложить государство. И все это происходит в одной электронной системе.
Как изменится курс доллара. По данным НБУ, финансовые аналитики в сентябре 2023 года прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,99 грн/доллар. В июле они ожидали курс 40,26 грн/доллар.
- Кстати, в августе население купило валюты на $180,8 млн больше, чем продало.
Деньги за разоблачение коррупционера. Руководитель отдела развития Института изобличения Анастасия Ренкас рассказала, сколько сообщений, после запуска инициативы Единый портал обличителей коррупции, уже поступило от украинцев, а также объяснила особенности обретения статуса «обличителя» для получения защиты и вознаграждения.
В Минфине рассказали о выплатах с начала года. За восемь месяцев 2023 года на социальные выплаты из государственного бюджета было направлено 300,5 млрд грн, из которых 181,2 млрд грн — на пенсионные выплаты. По информации Минфина, 181,2 млрд грн (в августе — 22,7 млрд грн) было направлено на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда.
- Как получить е-больничный. В Минздраве рассказывают, что в электронной системе здравоохранения уже создано более 20 млн медицинских заключений о временной нетрудоспособности (МЗВН).
Средняя зарплата в Украине. Количество соискателей, создавших или обновивших резюме, в августе составило 350 994. Среди них 58% женщин и 42% мужчин. Статистика говорит, что на рынке труда заметно уменьшилось количество молодежи.
Бизнес улучшил прогнозы на 2024 год. Более половины опрошенных компаний, а именно 58% прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2024 году. Компании улучшают прогнозы финансовых показателей. Большинство руководителей ожидают роста доходов в 2024 году: 72% рассчитывают на прирост в гривне, и 55% - в натуральном выражении. В прошлом году таких было 58% и 43% соответственно.
Основатель Dragon Capital рассказал о планах относительно Сенс Банка. Известный бизнесмен, владелец инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала на встрече «EBA Global Outlook: Новая экономика Украины», которая состоялась в Киеве 11 сентября 2023 года, подтвердил свой интерес к национализированному Сенс Банку.
- Превращение одного из существующих государственных банков в Банк развития по примеру KfW в Германии позволит повысить эффективность процесса восстановления Украины и привлечь больше финансирования, в том числе и частного, — считает председатель парламентского комитета по финансам, налогам и таможенной политике Даниил Гетманцев.
В «Дії» можно приобрести новые военные облигации «Евпатория». Минфин 5 сентября выпустил новые военные облигации на сумму 3,5 млрд гривен. Средняя ставка доходности на первичных аукционах по этим облигациям установлена на уровне 18,31%, а погашение по ним состоится 18 июня 2025 года. Соответственно, такие военные ОВГЗ сегодня каждый гражданин может приобрести в приложении «Дія» под названием «Евпатория».
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